Kádr, rozpočet, permanentky a cíle. Budějovice po sedmi letech v extralize

Přípravy ale v létě výrazně komplikovaly starosti s koronavirem a dvojitou karanténou. Hned úvodní kolo ve čtvrtek doma proti Hradci Králové bude pikantní.

1. Příprava

Motor České Budějovice Kádr Brankáři: Marek Čiliak, Marek Dvořák, Jiří Patera, Jan Strmeň.

Obránci: Conor Allen, Ondřej Kachyňa, Šimon Kubíček, Ivan Lytvynov, Niklas Pavel, Karel Plášil, Pavel Pýcha, Ondřej Slováček, Jakub Suchánek, Václav Svach, René Vydarený. Útočníci: Martin Beránek, Jakub Čížek, Zdeněk Doležal, David Gilbert, Miroslav Holec, Vít Christov, Miroslav Indrák, Vít Jonák, Václav Karabáček, Albert Michnáč, Martin Novák, Pavel Novák, Radek Prokeš, Roman Přikryl, Adam Raška, Matěj Toman, Matouš Venkrbec, Daniel Voženílek.

Přísný trenér Václav Prospal si období před sezonou rozhodně představoval jinak. Místo toho, aby byli jeho svěřenci na sto procent připraveni na vyšší soutěž, řešilo se přerušení tréninků a návraty z karantény. Jen pro rekapitulaci - 20. července začala příprava na ledě, 24. července musel celý A tým do karantény. Psal se 6. srpen a mužstvo se hlásilo zpátky na ledě.

Po necelých dvou týdnech se 21. srpna v kabině znovu objevil koronavirus, nakažených hráčů bylo hned 18, k tomu i několik členů managementu. Promořený Motor se podruhé do přípravy vrátil 7. září.

„Je to pro nás obrovský zásah do přípravy. Museli jsme si tím projít. Čtyři týdny nám budou chybět. Jdeme do extraligy s deseti tréninky a pár zápasy. Vůbec se nedá mluvit o komplexní přípravě. Není to výmluva, je to fakt,“ mračí se hlavní kouč Václav Prospal.

Výpadky ovlivnily i výsledky. Jihočeši byli v letním poháru bod od postupu ze skupiny v konkurenci Sparty, Plzně a Kladna. Po druhém návratu padli v Karlových Varech, dvojzápas s rakouským Lincem dopadl smírně.

2. Rozpočet

Realizační tým Hlavní trenér: Václav Prospal.

Asistent trenéra: Aleš Totter.

Trenér brankářů: Stanislav Hrubec.

Videotrenér: Zbyněk Rýpar.

Kondiční trenér: Tomáš Cibulka.

Vedoucí týmu: Ladislav Gula.

Maséři: Pavel Bláha, Pavel Vlašic.

Manažer týmu: Jiří Šimánek.

Když postoupíte, dáme vám víc peněz. S tím dlouhodobě počítalo vedení budějovického klubu. Jenže koronavirus zasáhl i partnery Motoru. „Nakonec jsme rádi, že se rozpočet bude pohybovat v podobné výši jako loni. Globální situace zasáhla všechny, navíc jsme přišli i o příjem ze vstupného na konci minulé sezony,“ přemítá generální manažer Stanislav Bednařík.

I tak klub skončil uplynulý ročník s mírným ziskem. „Letos se rozpočet bude pohybovat okolo 70 milionů korun na A tým. Mládež má rozpočet přibližně 20 milionů,“ doplňuje Bednařík.

Nováček během léta získal rovněž nového generálního partnera, kterým se stala budějovická Madeta, která nově stojí i v názvu klubu. „Chceme ještě výrazněji podpořit budějovický hokej. Jsme rádi, že jsme i v názvu klubu. Je to sice drahé, ale stojí to za to. Chceme podporovat fungující klub,“ má jasno Milan Teplý, šéf Madety. Ze stávajícího generálního sponzora firmy ČEZ je nyní hlavní partner.

Kouč Českých Budějovic Václav Prospal.

K závěru se blíží i jednání klubu s BPA. V debatách o tom, které pivo se nakonec bude na hokeji v Budějovicích, už je jasno. „Smlouva zatím podepsaná není, ale do startu sezony určitě bude. Nicméně nejsme spokojeni s tím, že se v Budvar aréně nebude točit Budvar,“ dodává Bednařík.

3. Kádr

Návrat budějovických odchovanců Romana Horáka či Jiřího Novotného nevyšel, a tak je hlavní posilou brankář. Marek Čiliak přichází jako jasná jednička. „Zatím jsem ho viděl častěji na videokonferencích než v brance,“ nechce Prospal hodnotit význam příchodu zkušeného gólmana.

Čiliakovi bude minimálně v úvodu sezony konkurovat v brankovišti mladík Jiří Patera. Góly se čekají od píseckého rodáka Miroslava Indráka. Zbytek posil je výběr z toho nejlepšího z první ligy.

„Po postupu jsme se shodli, že chceme dát šanci klukům, kteří si extraligu vybojovali. Věděli jsme, že potřebujeme posílit post brankáře, protože odešel Milan Klouček,“ vysvětluje kouč.

Kapitánem a oporou zadních řad nadále bude Pavel Pýcha. O případné změně se ani neuvažovalo. „Kapitána máme, nebylo co řešit,“ ujišťuje Prospal.

O sestavě ještě kouč jasno nemá. „Poslední přípravné zápasy mě moc nepřesvědčily. Rozhodneme se s asistenty,“ pokračuje.

4. Permanentky

Horké téma. Při současných omezeních, kdy do Budvar arény může maximálně 3 710 diváků, klub řeší značný převis prodaných permanentek nad aktuální kapacitou.

Příchody: Marek Čiliak (Kometa), Jiří Patera (Brandon, WHL), Ondřej Slováček (Vsetín), Šimon Kubíček (Seattle, WHL), Miroslav Indrák (Vítkovice), Vít Jonák (Vsetín), Pavel Novák (Kelowna, WHL), Matěj Toman (Swift Current, WHL), Daniel Voženílek (Litoměřice). Odchody: Milan Klouček (Pardubice), Jan Veselý (Kolín), Lukáš Endál (Poruba), Jan Kloz (Vsetín), Jiří Šimánek (konec kariéry), Jakub Babka (Vsetín).

„Museli jsme prodej pozastavit. Možná bychom atakovali číslo 5 500, protože zájem byl v úvodu obrovský. I tak jsme nyní na počtu okolo 4 500. Provedli jsme omezení, ale stejně máme víc vydaných permanentek, než můžeme vpustit na stadion diváků,“ přiznává Stanislav Bednařík.

Jak to bude v praxi vypadat? Držitelé permanentních vstupenek budou rozděleni do osmi skupin, které se budou střídat v tom, kdo na hokej zrovna půjde. Informaci každý dostane den předem. Když na vás nevyjde Sparta nebo Kometa? Smůla, příště na Olomouc či Litvínov však už zaručeně půjdete.

Ještě je tu jedna šance. Když někdo na hokej jít zrovna nemůže, v mobilní aplikaci by měl své místo uvolnit. V systému se také na konci sezony spočítá, o kolik duelů daný fanoušek přišel, a finanční rozdíl mu pak klub vrátí.

Fanoušci sledují pohárový zápas Českých Budějovic a Sparty.

„Na extraligu se všichni těšíme, ale tohle nám bere radost. Už jen první zápas s Hradcem Králové by byl jistě vyprodaný. A kdyby se dala velkoplošná obrazovka na budějovické náměstí, bude plno i tam,“ myslí si prezident klubu Roman Turek.

5. Cíle

Z extraligy se v této sezoně nesestupuje. Zároveň platí i nový formát, kdy do play off postoupí hned 12 ze 14 týmů. První čtyři jdou rovnou do čtvrtfinále, o zbylé čtyři pozice se porve osmička celků v osmifinále.

„Těšíme se na spoustu vítězství. Po sedmi letech se chceme ukázat v nejvyšší soutěži. Nejdeme do toho s tím, že uvidíme, co nás čeká. Chceme vyhrát každý zápas. Budeme bojovat o co nejlepší umístění. Play off je samozřejmě velké lákadlo,“ zdůrazňuje Prospal.

Momentka z utkání Plzeň vs.České Budějovice.

Motor má návrat mezi elitu zkomplikovaný kvůli karanténě i nezkušenému kádru. „Budeme se adaptovat každým dnem, každým zápasem. Nechci střílet od boku, že nám to bude trvat jednu čtvrtinu nebo dvě,“ konstatuje kouč.

Co bude naopak výhodou Jihočechů? „Srdce. Týmový výkon. Budeme v každém utkání bojovat na sto procent,“ uzavírá bývalý útočník slavné NHL.

Očekávaný start Motoru proti Hradci Králové přijde ve čtvrtek od 17.30 hodin.