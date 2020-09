ONLINE: Extraliga startuje pikantním soubojem Budějovic s Hradcem

Mountfield hrál v Českých Budějovicích roky, pak se ale jakožto majitel licence po sporu s radnicí města rozhodl přestěhovat právě do Hradce Králové. Na jihu Čech to trvalo dlouho, než „staronový“ Motor vrátil místním extraligu.

Podařilo se i díky koronavirové krizi, která zrušila play off. Svaz o postupu musel rozhodnout od stolu, přičemž asi největším argumentem byl fakt, že Motor v uplynulé sezoně ovládl základní část první ligy s náskokem 44 bodů na druhý Přerov.

„Byl jsem u toho, kdy se licence stěhovala do Hradce. Bude to pikantní,“ říká o souboji obránce Budějovic Karel Plášil. „Od fanoušků cítíme, že se vyhrát jednoduše musí. Pro ně to bude hodně prestižní. Zápas to bude vyhrocený.“



Královéhradečtí měli v minulém ročníku výkyvy. Zatímco na evropské scéně v Lize mistrů zářili a zastavil je až ve finále hegemon soutěže Frölunda, na domácím poli to už zdaleka tak přesvědčivé nebylo.

Ambice klubu sahaly výše než k osmé příčce po základní části. „Chceme být na vyšších pozicích než vloni. Rádi bychom se pohybovali v rámci první šestky. Čtvrtfinále play off je naprostou samozřejmostí,“ prohlásil generální manažer Aleš Kmoníček.

„Věřím, že tým je velmi kvalitní. Proto musíme mít vysoké ambice, chtěli bychom se dostat do nejlepší šestky,“ tvrdí trenér Vladimír Růžička.



Utkání Vítkovic s Litvínovem bylo z preventivních důvodů odloženo. U hráčů ostravského celku se objevily zvýšené teploty a příznaky onemocnění. Klub si však v době rozhodnutí nebyl jistý, zda jde o klasické nachlazení, či onemocnění covid-19.