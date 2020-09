Musíme se zlepšit ve všem, ví českobudějovický obránce Suchánek

Skóroval jste poprvé v nejvyšší soutěži za Motor, zároveň po dvou a půl letech v extralize. Užil jste si to?

Byl to gól na 2:1, takže chutnal velice hezky. Radost z něj nakonec nebyla taková, když jsme prohráli 2:5.

Gól padl po situaci, kdy jste jako obránce přečíslil obranu soupeře. Trénujete takové akce?

Ano. Trenéři po nás vyžadují, aby obránci podporovali útok. Díky tomu, že jsem vyjel dopředu, tak jsem gól dal. Snažili jsme se tak hrát už loni v první lize. Rozhoduje zodpovědnost bránících hráčů.

Vstup do extraligy Motoru nevyšel. Cítili jste v Boleslavi zlepšení oproti souboji s Hradcem?

Určitě. Je to asi hlavní pozitivum, že zápas vypadal výrazně lépe. Naše hra měla vyšší úroveň a nebyli jsme daleko od bodů. Byli jsme nažhavení a chtěli uspět.

V obou zápasech jste dostali pět branek. Snažíte se zapracovat hlavně na obraně?

Věcí ke zlepšení je celkově dost. Ať už je to práce v obranném pásmu, souhra v útočném pásmu, nebo zakončení.

V pátek v Brně hrát kvůli karanténě soupeře nebudete. Pomůže vám minimálně týden tréninku v dohnání manka z přípravy?

Věřím, že ano. V létě jsme měli velký výpadek a každý trénink je znát. Máme dostatek času se výborně připravit, pokud se bude hrát.

Kvůli posledním opatřením může na hokej aktuálně pouze tisíc diváků. Je to sice výrazné snížení, ale je to pořád lepší než prázdný stadion?

Sport se hraje pro diváky, v Budějovicích bývá kulisa fantastická. Doufejme, že se fanoušci na stadiony ve velkém vrátí co nejdřív. Ale chceme hrát dál.