Braňova nejistá sezona. Ani v NHL nemají šest dobrých, říká Konrád

„Není to úplně jednoduché v hlavě, když jste zvyklí, že se vám daří. Ale zažil jsem už i takovouto horší sezonu, i když byla jen jedna, maximálně dvě,“ ohlíží se slovenský reprezentant. „Snažím se s tím popasovat. Doufám, že ještě zabojuji a bude to lepší. Chci v to věřit.“

Jako naposledy proti rozjetým Karlovým Varům, které přibrzdil jistým výkonem a 25 zákroky pomohl k vítězství kohoutů 4:2. „Braňo byl výborný,“ uslyšel pak od trenéra Zdeňka Motáka.

„Ubránili jsme dost oslabení, hráli jsme je výborně, moc se nehrálo v naší třetině,“ ocenil Konrád obětavé parťáky. Olomoučtí porazili Energii i potřetí v sezoně.

Olomoucký brankář Branislav Konrád v akci.

Oblíbený soupeř? „Asi ano. Já jsem v hlavě měl, že jsme s nimi dvakrát vyhráli. Věřil jsem, že se nám to na domácím ledě podaří i potřetí. Škoda že jsme nevyužili přesilovku pět na tři, byl by větší klid, ale bereme tři body. My vlastně téměř všechny zápasy vyhráváme o gól. Musíme v tom pokračovat,“ nabádá Konrád.

Miláček olomouckého publika si pak mohl rozpustile užít vítěznou děkovačku. „Tento rok jich moc nebylo, tak věřím, že jich bude víc.“

Olomouc vs. Pardubice V sobotu v 17 hodin Navázat na čtvrteční vítězství 4:2 nad Karlovými Vary chtějí hokejisté Olomouce znovu na svém ledě proti posledním Pardubicím. Doma vyhráli už čtyřikrát v řadě. Chybět jim však bude zřejmě zadák Ondrušek, který minulý zápas nedohrál kvůli potížím s kyčlí. „Máme den, abychom mužstvo dali dohromady,“ podotkl trenér kohoutů Zdeněk Moták s tím, že mimo sestavu zůstává i elitní centr Knotek. „Setrvalý stav, navíc dostal teplotu.“ Chyběl i křídelník Tomeček, jehož nahradil Vodný, který asistoval u první branky.

Dvaatřicetiletý rodák z Nitry se v Olomouci zařadil bez pochyb mezi nejlepší gólmany extraligy.

Po čtyřech sezonách loni prodloužil s klubem smlouvu o další tři roky, jenže tento ročník rozjel neobvykle nepřesvědčivě a tak více místa poněkud překvapivě dostává ambiciózní Jan Lukáš.

„Často se mi to nestávalo, ale to je normální proces. Ani v NHL nemají gólmani šest sezon za sebou dobrých. Prostě se to stane. Doufám, že jsem si v hlavě trošku oddychl a že to bude lepší,“ povídá před sobotní domácí bitvou proti Pardubicím. „Snažím se dělat to, co stále. Nějaká věc se změní, ale málo,“ nepochybuje o svých schopnostech.

Ostatně i čudná sezona může skončit blaze. Desátá Mora se drží na hraně play off.