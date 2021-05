Slovák Konrád před MS: Češi patří mezi favority, ale i nám to bude jezdit

Jaké jsou první dojmy ze zázemí v přísné době covidové?

Zatím není moc co hodnotit. Byli jsme jen v autobuse a na pokoji, který je menší, ale v pohodě. Snídani, obědy, večeře nám nosí ke dveřím. Zaklepou a rychle odběhnou. Strava je dobrá a je jí hodně. Něco si vyberete, ostatní vrátíte.

Jak trávíte volný čas?

Mám tu knihu, nakoupil jsem si křížovky, časopisy. Viděl jsem nějaké zápasy Premier League.

Jakou knížku jste si vzal?

Chladnokrevně, Robert Bryndza to napsal. Je to detektivka, vraždy, vyšetřování...

Vaším největším kumpánem v týmu je útočník Dávid Buc, s kterým jste hrál i v Olomouci?

Ano, Bucko, ale vycházím dobře se všemi. S Julem Hudáčkem jsme už něco odkroutili.

Jste už na čtvrtém světovém šampionátu, chytal jste také na olympiádě. Považujete se za stabilní prvek reprezentace?

Nevím, jestli stabilní, ale pochopitelně jsem se těšil a jsem rád, že jsem tady. Budu se snažit si to co nejvíc užít. Opatření tedy vypadají, že budou hodně přísná, ale věříme, že to společně všichni zvládneme.

Co je cíl?

Samozřejmě udělat čtvrtfinále. Věříme, že se nám to může podařit.

Ačkoli máte v týmu jediného hráče z NHL - dvaadvacetiletého útočníka Mariána Studeniče z New Jersey?

Máme mladý tým, šikovný. Věříme, že nám to bude jezdit, že budeme hrát rychlý hokej a uděláme dobrý výsledek. Je to ale těžké teď hodnotit. Skupinu máme těžkou. V přípravě nás z kvalitnějších soupeřů prověřilo jen Česko, a to ještě na malém hřišti. Sami jsme zvědaví, co od toho očekávat.

Ve skupině máte i Česko, které v přípravě porazilo jednoho soupeře za druhým včetně vás.

Hráli výborně. Výsledky posledních zápasů hovoří asi za všechno. Ale říkám: Hráli jsme na malém kluzišti, tohle bude úplně něco jiného. Ovšem Češi mají hodně zkušených hráčů z KHL i jinde z Evropy. Určitě patří mezi favority turnaje.

Vám bude sedět větší kluziště? Kanadský trenér Craig Ramsay chce sázet na bruslivý živelný styl.

Ano, děláme hodně rozborů na týmech NHL. Trénovali jsme v podstatě jen na velkém hřišti, i když nevím, jestli až tak velkém, jaké je tady. Byli jsme v Pieštanech, kde je hřiště dost široké. Uvidíme, co nám bude sedět. Necháme se překvapit.

Tušíte, jak budete mít s Hudáčkem rozdělené role?

Zatím nevím absolutně o ničem. Jsme zavření na pokoji. Ještě nás čeká několik tréninků, snad se to na jednom z nich dozvíme.

A jak se cítíte? Celou sezonu jste měl v Olomouci výbornou formu, leč to už je nějaký čas, což?

V sezoně jsem se cítil fantasticky, ale tohle je už něco jiného. Po sezoně je vážně dávno. Bylo dlouhé volno a více méně se jen trénuje, zápasů nebylo tolik, což mi nevyhovuje, raději chytám. Zápas je nejlepší trénink. Nehráli jsme dlouho, půjdeme do toho po dvou týdnech. Věřím, že se první třetinu oťukáme a půjde nám to, jak si přejeme.

Co pro vás znamená slovenský dres? Splněný klukovský sen?

Vždycky jsme se dívali na zápasy Slovenska a jako malí chlapci jsme za Slovensko chtěli hrát. I do mládežnické reprezentace se chtěl každý dostat. Jsem rád, že to vyšlo.

Vaše generace si v Česku hrála na Haška, všichni jsme hltali Nagano. Co formovalo vás?

Já jsem to takhle neměl. Slováci byli mistři světa, když mi bylo čtrnáct. To jsme hodně vnímali. Ale možná ještě víc mi utkvěla v hlavě první medaile, když se prohrálo s Českem v Petrohradě. Rok 2000.

Jak je na tom slovenský hokej teď? Slovenská extraliga už není tak kvalitní, nejen do NHL, ale i do Evropy nechodí tolik hráčů.

Je pravda, že za poslední roky se to číslo hodně zmenšilo i v Evropě. Nároďák se skládá hůř, když někdo vypadne. Časy, kdy jsme měli v NHL čtyřicet hokejistů, jsou pryč. Teď tady máme hodně mladých talentovaných chlapců a doufáme, že se prosadí do NHL, že proběhne generační výměna a zlepší se to, jak to mají třeba Fini. Taky na tom nebyli pár let dozadu výborně. Věříme, že se náš hokej dostane na výše.

Platí to také o slovenské brankářské škole? Nadějným českým gólmanům se teď podařilo proniknout do NHL...

To máte pravdu, rozdíl je dost velký. Češi mají kvalitních gólmanů hodně. Dostat se na mistrovství světa z české extraligy je momentálně téměř nemožné. V KHL jsou Kovář, Will, Furch... Výběr je o mnoho širší než u nás. U nás je Julo Hudáček z KHL, chalani byli ve Finsku a pár nás bylo v Čechách a je tu Adam Húska z AHL, ale pořád se bavíme o nějakých šesti gólmanech a v Česku se bavíme o nějakých patnácti.

Ceníte se o to víc, že už šest sezon patříte v české extralize k brankářské špičce?

Až tak to neberu, snažím se jen chytat co nejlépe.

Neříkejte mi, že jste neměl laso z movitějších klubů...

Většinou jsem měl smlouvu podepsanou na tři roky a pak se to už moc neřeší. Naposledy, když jsem prodlužoval smlouvu, to jsou dva roky dozadu. Většinou hráči vyjednávají mnohem dřív, než jim smlouva končí. Nějaké nabídky byly, ale rozhodl jsem pro Olomouc. Je pravda, že pak něco přišlo, jenže to už jsem měl podepsané a neřešil jsem to. Já svého rozhodnutí nikdy nelituji. Jsem v Olomouci šťastný a vůbec neřeším, co by mohlo být, kdyby. To bych si zbytečně dělal hlavu.

V Olomouci jste šestou sezonu a smlouvu máte ještě na rok...

V Olmiku není šest sezon tak moc, je tam hodně chalanů, kteří tam jsou ještě déle. Oproti takovému Jirkovi Ondruškovi je šest sezon pořád nic. To jsem začátečník.

Usadíte se na Hané, nebo vás to táhne do rodné Nitry?

Já se budu určitě vracet do Nitry, máme tam rodinu, kamarády z dětství - já i žena.

Když jste v sedmadvaceti do Olomouce přicházel, napadlo vás, že to bude tak dlouhá štace?

Asi ne, ale já to nikdy neřeším. I ve Slovanu jsem byl pět roků a kdyby mi to tam neukončili, tak jsem měl smlouvu ještě na dva další. Ale tahle štace už je nejdelší - jdu do sedmého roku.

Pořád se i jako zkušený brankář posouváte?

Vždy je na čem pracovat. Hodně detailů v brance se mění. Už nepředělám svůj styl chytání, postoj, ale něco se dá pokaždé vylepšit.

Co chcete zlepšit?

Hokej se hodně zrychlil, je to o pohybu na tyčkách, detailech. Když přijde nějaká novinka, s Martinem Falterem rozebereme, já si to zkusím na pár trénincích a zjistím, či ano, nebo ne.

Falter, trenér brankářů v Olomouci, je váš bývalý spoluhráč. To je výhoda?

Sedli jsme si v pohodě asi jako s každým trenérem brankářů doteď.

Máte ještě nějaký hokejový sen?

Asi ne. Na NHL nebo KHL je už příliš pozdě. Snažím se chytat uvolněný, užívat si to víc než dřív, mít čistější hlavu. Nastupuje stále víc mladých gólmanů. Věřím, že budu chytat co nejdéle. Ještě bych to chtěl tak tři čtyři ročky potáhnout. Doufám, že bude zdraví sloužit.

Bolí to čím dál víc?

Jak kdy. Nemůžu říct, že mě nic nebolí, když spoluhráči ví, že mě pořád něco bolí. Dělají si ze mě srandu, že když mě nic nebolí, tak nemůžu chytat. Křičí na mě: Jééé, něco tě bolí, tak to je dobré, aspoň víme, že jsi v pohodě! Furt je něco. Ale musím říct, že vážnější zranění se mi v kariéře vyhýbala. Snad to tak bude i dál. To musím zaklepat na dřevo.

Regeneruje se doma hůř, když už máte malé děti, nebo je to ideální na čištění hlavy od hokeje?

No jasně, to je nejlepší regenerace. Doma je to úplně v pohodě, moje žena to zvládá s dětmi super. Když chci mít klid, tak je odlifruje, nebo mě zavře v pokoji, ať si pospím. Ale jsem zvyklý, že když přijdu domů, cvrčci tam běhají. V tom není žádný problém. I když je pravda, že regenerace je už horší, než bývala před deseti roky.