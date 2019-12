Sváteční olomoucký střelec Burian si dal gólový dárek

Při gólové akci jste jeli ve dvou, řekl jste si, že to vezmete na sebe?

Strap (Strapáč) mi to hezky dal, potom valil do brány a viděl jsem, že je dobruslovaný zezadu. Tak jsem si řekl, že to zkusím sám, a jsem rád, že to tam propadlo. Když už musíme hrát na svátek, tak jsem si dal aspoň dárek.

Nejste fanda hraní o svátcích?

Určitě ne. Uvítal bych třeba tři dny volna a pak by se mohlo hrát dál.

Musíte se omezovat v jídle?

Na Štědrý den si každý dopřeje řízek nebo kapra se salátem a pak najede na normální stravu, aby mu nebylo těžko. Spíš je to horší pro kluky s rodinami, že zůstanou den doma a pak jdou trénovat a hrát.

Sedl vám sváteční zápas lépe?

Nic jsme nepodcenili, bylo tam jen jeden den volno. Všichni jsme se těšili na dvojzápas doma, věřím, že po nich budeme mít šest bodů.

Polovinu už máte. Pomohlo, že jste proti Energii neprohrávali?

Bylo pro nás hodně důležité, že jsme celý zápas tahali za delší konec, pořád jsme byli nastartovaní a neustále jsme vedli. Jakmile jsme dali na 2:1, už jsme vedení nepustili. Vary měly nějaké brejky, ale podržel nás Braňo nebo jim skočil puk. My jsme také měli spoustu šancí a nemyslím, že by byli lepší než my. Nebyl to od nás vůbec špatný výkon a odrazíme se od něj do další práce.

Na ledě to vypadá, že se začínáte herně zvedat. Souhlasíte?

Myslím, že se to určitě zvedlo. Nevím kolik zápasů zpět, ale už bereme body doma a je pro nás důležité, že jsme špatnou sérii zlomili. Doma vyhráváme, ještě to chce navázat i venkovními zápasy a odvést nějaké body, teď jsme asi čtyřikrát dostali gól v power play. Věřím, že chytneme nějakou šňůru, a když budeme takto makat, tak půjdeme nahoru.