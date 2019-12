Největší olomoucké plus? Střelecká forma útočníka Nahodila

Plusy

Střelecká forma Nahodila

V minulé sezoně přišel pracovitý forvard z Brna a měl pomoct Olomouci s ofenzivou. Lukáš Nahodil to potvrdil v play off třemi góly. Celkově dal loni v součtu i se třemi zásahy v Kometě deset branek.

Teď se rozjíždí rychleji. Nasázel už devět gólů, čtyři v posledních pěti zápasech. Dobře forčekuje, číhá u brankoviště. Odmítá však, že by se na střelbu více zaměřil v tréninku. „To ne,“ usměje se.

„Když se podíváte na moje góly, tak to není o střele. Jsou to spíš dorážky, doťuky. Jsem za ně strašně šťastný, protože se počítají úplně stejně, jako když projedete celé hřiště. Ale nejdůležitější je, že pomáhají týmu a jsou bodové,“ cení si zkušený centr druhého útoku. Jako proti Třinci, když se zblízka prosadil druhou dorážkou. Prospívá mu souhra s energicky bruslícím křídelníkem Lukášem Klimkem. „Už jak jsem ho viděl na rozbruslení, nejsou jeho góly náhoda,“ chválí Nahodila.

Brankář Lukáš se zvedá

Olomouc má jednu z nejsilnějších brankářských dvojic v extralize. Jenže začátek sezony jedničku Branislava Konráda ani dvojku Jana Lukáše nezastihl v pohodě. Posledních pět zápasů ale dostal přednost Lukáš a jde nahoru. Blýskl se čistým kontem v Plzni. „Lukyn nás drží parádně, chytá fakt famózně. Jsme rádi, že se rozchytal do takové fazony, že nás drží a můžeme se na něj spolehnout,“ chválil Klimek.

Návraty marodů

Nejen elitní centr Jan Knotek se po komplikovaném zranění vrátil do sestavy. Sice zatím jen do třetího útoku, ale má pevné místo v přesilovce a jeho čas na ledě bude stoupat. První dva góly v sezoně v minulém domácím zápase proti Třinci ho pomohou odšpuntovat.

„Nechci to zakřiknout. Ještě to nejsem já, co jsem zvyklý. Ale budu makat a obrátí se to,“ věří věčně vysmátý buldok, jenž počítá s dramatickým bojem o play off. „To už víme po tom, jak jsme načali sezonu. Dole se to mlátí a každý ví, o co se hraje. Hlavně do klidných vod,“ varuje před přímým sestupem.

Navrátilcem je i smolař na zranění Jan Káňa. Po šestnácti zápasech začíná ve čtvrté lajně. Pokud vydrží fit, bude zajímavou posilou.

Teď ještě marod Ostřížek...

Konec domácího trápení

Osm zápasů čekali na vítězství před svými fanoušky. Povedlo se to před týdnem proti Třinci. Kletba by měla být zrušena a proti Litvínovu to chce Mora potvrdit. „Spadl nám ze srdce obrovský kámen, ale předešlé zápasy jsme hráli dobře, proti Liberci jsme doma dostali gól minutu před koncem, bylo to ubíjející. Snad už je to zapomenuté. Musíme makat jako proti Třinci, obrátí se to a bude to už tak, jak si všichni přejeme,“ doufá Nahodil. Na Litvínov navíc Olomoučtí umí: čtyřikrát za sebou s ním bodovali, třikrát vyhráli.

Minusy

Škůrek v Třebíči

Má být lídrem defenzivy, jenže teď ho trenéři Moták s Tomajkem poslali hledat formu do prvoligové Třebíče. Stejně jako před týdnem v Brně i naposledy v Hradci Králové dostala Olomouc rozdílový gól po obří chybě urostlého zadáka Davida Škůrka. Minusové body očekávané opoře mančaftu naskakují povážlivým způsobem. Už jich posbíral dvanáct. Částečně to sice vyvažuje ofenzivou a jedenácti kanadskými body (3+8), jenže čeká se od něj především spolehlivost. „Dostáváme blbé góly, které nás sráží,“ povzdechl si útočník Petr Kolouch.

Tahouni netáhnou

Aby to zase nevypadalo, že Mora ztrácí zápasy jen kvůli Škůrkovi. Formu hledá většina týmu. O Konrádovi už řeč byla, křídelník Burian čeká na gól, kapitán Vyrůbalík často nestíhá (-11).

Útočníkům chybí přesné pasy od beků a musí si sjíždět pro puky do vlastního pásma, což bere síly.

Nejslabší ofenziva

Zčásti to vychází z výše popsané slabé podpory obránců. Ale jen 48 branek, společně s posledními Pardubicemi nejméně v extralize, je tristní bilance. A to čerstvě devětatřicetiletý nezmar Zbyněk Irgl s devíti zásahy a devíti asistencemi znovu naplňuje očekávání. „Máme dost střel. I Kometu jsme přestříleli. Akorát se to neodráží tak, jak bychom chtěli,“ říká Nahodil. Jeho „doťuky“ se tak Olomouci tuze hodí.