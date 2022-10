ONLINE: Budějovice doma prohrávají se Spartou, do Liberce míří Olomouc

Liberec se spolu s Pardubicemi řadí mezi jediné dva týmy, které dosud bodovaly ve všech zápasech. První tříbodové vítězství však Bílí Tygři slavili až v úterý proti Budějovicím.

To Hanáci jsou úspěšnější. Sice jednou prohráli, ale jinak v šesti zápasech nahromadili 13 bodů za pět výher. Přestože mají oproti Severočechům dva zápasy k dobru, večer je můžou v tabulce přeskočit. Pro případný úspěch disponuje Mora skvělými předpoklady. V dosavadním průběhu ročníku inkasovala pouhých devět branek, nejméně v extralize.

„Hráči jsou obětaví. Nepamatuji, že bych viděl tak obětavě hrající celek,“ uvedl olomoucký asistent trenéra Boris Žabka. „Jsou bojovní a houževnatí, bude to velká šichta,“ uznal liberecký útočník Michal Birner.

Pozoruhodný zápas se hraje na jihu Čech, kam dorazila Sparta. Oba celky spolu v dubnu svedly vyhecovanou sérii semifinále play off, z které vyčníval ostrý zákrok Milana Gulaše. Od té doby se v soutěžním utkání potkávají poprvé. A Motor se po pěti porážkách v řadě potřebuje zvednout.

„Jakého chceš mít jiného soupeře k tomu, aby ses maximálně vyhecoval? Bude to krásné porovnání, alespoň uvidíš, kde jsi. Je rozhodně lepší hrát se Spartou než se Zlínem. To není nic proti Zlínu, ale pokud se pořádně nepřipravíš na Spartu, nemáš v téhle soutěži co dělat,“ pravil svébytným způsobem kouč Budějovic Jaroslav Modrý.

Na Kladně se odehrává souboj dvou týmů v opačném rozpoložení. Zatímco Rytíři po slušném startu prohráli třikrát za sebou, Plzeň soutěž načala čtyřmi porážkami, ale v dalších třech kláních získávala první body.

Naposledy Škoda prohrála 3:4 po prodloužení v Brně. Kometa předtím uspěla také doma proti Hradci (4:0) a teď se na dvě výhry pokouší navázat proti Litvínovu, jenž se po pěti nezdarech na úvod extraligy vzmáhá.

Zástupci Hradce a Třince se dohodli na odložení utkání (prozatím na neurčito) s ohledem na nabitý program obou klubů v hokejové Lize mistrů a cestování.

Zbylé dva zápasy se předehrávaly ve čtvrtek. Mladá Boleslav doma poprvé v sezoně prohrála, když překvapivě podlehla Karovým Varům 0:1. Pardubice zvítězily v atraktivním střetnutí 2:1 nad Vítkovicemi a drží průběžné extraligové vedení.