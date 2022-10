Před hokejem šlo o život, litvínovský fanoušek z vozíčku pomohl karlovarskému

„Domácího fanouška postihla srdeční příhoda. Blízko byl náš dlouholetý kamarád a fanoušek Honza Hamák a neváhal ani vteřinu, vyhodnotil situaci a volal záchrannou službu,“ napsal Jan Ptáček, šéf litvínovského fanklubu Ropáci on Tour, na svůj i fanklubácký Facebook. „Z vozíčku se resuscitace provádí hůř, ale provedl důležitý krok k jeho záchraně. Děkujeme, Honzo. Jsi pašák!“

Rodina fanouška, kterého postihl infarkt, přes Energii Karlovy Vary sháněla kontakt na lidi, kteří se na záchraně podíleli. Chtějí se s nimi spojit a vyjádřit svůj vděk. „Fanoušek, kterého před začátkem úterního utkání s Litvínovem postihla před KV Arenou srdeční příhoda, leží v karlovarské nemocnici na JIP oddělení, ale je mimo ohrožení života,“ uvedl karlovarský klub. „Veliké poděkování míří lidem, kteří na místě provedli resuscitaci, která se ukázala jako klíčová.“

Litvínovský příznivec skoro čtyři minuty komunikoval po telefonu se záchrankou. „Honza je usměvavý kluk, který jezdí za Chezou už velkou řadu let. Žlutý dres Ručinský s číslem 9 a vozejk jako neřízená střela,“ naťukal Ptáček do svého statusu. „Potkáte ho i teď na tripu do Brna a Třince. Do Budějovic nám odvezl celou posádku, aby si kluci mohli dát v klidu pivo. A v úterý taky nechyběl. On totiž chybí málo... Má za sebou i sezonu, kdy odjel všech 52 zápasů základní části a na ty domácí dojížděl sám z Prahy.“