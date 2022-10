Litvínov zesílil v brance. Z Komety získal olympijského medailistu Tomka

Pětadvacetiletý rodák z Bratislavy se letos do branky Komety nedostal. Přednost dostávají zářijová akvizice Dominik Furch, švédský mistr s Färjestadem, a Marek Čiliak, brněnská stálice. Tomek, který si v zámoří vyzkoušel juniorský i univerzitní hokej, působil doma na Slovensku a ve Finsku.

Od sezony 2021/22 nastupoval za Kometu, v základní části naskočil do 28 zápasů s úspěšností zásahů 90,81 procenta. Další starty přidal v play off. Letos si z únorové olympiády v Pekingu dovezl bronz, na turnaji zasáhl do jednoho utkání.

„Brankářský post jsme řešili od května. Chtěli jsme mít více alternativ, takže jsme rádi, že se nám povedlo přivést kvalitního brankáře,“ řekl Vladimír Růžička, trenér v tabulce posledního Litvínova.

Letošní jedničkou Vervy dosud byl mladý Šimon Zajíček, který však v posledních dvou venkovních partiích s Kometou a Třincem střídal, nahrazoval ho loňský muž číslo 1 v brankovišti chemiků Denis Godla.