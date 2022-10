Litvínov poslal Vary na poslední místo. Hráči si víc věří, těší Růžičku

„Dnes jsme podali dobrý výkon, postupně se to zvedá a jsme určitě spokojení, že máme tři body,“ radoval se litvínovský útočník Michal Gut, který se dočkal premiérové trefy v dresu Vervy a navrch přidal ještě asistenci. „Mám velkou radost ze svého prvního gólu v extralize i ze své první asistence, ale pro mě jsou nejdůležitější tři body. A také to, že jsme se dostali ze dna tabulky.“

Hostům pomohl k úspěchu nástup do druhé třetiny, kdy z bezbrankového stavu odskočili do vedení 2:0 díky trefám Sukeľa a amerického novice Wesleyho. Domácí Griger sice ještě ve druhé části snížil, ale ve 3. třetině pojistil litvínovské vedení Gut a Stránský zpečetil střelou do prázdné branky při závěrečné power play Karlových Varů.

„My jsme dnes navázali na třetí třetinu našeho zápasu s Hradcem, kdy jsme otočili zápas. Pár chyb tam bylo, vždy je co zlepšovat. Ale přenesli jsme si sem právě tu energii ze třetí třetiny s Hradcem, protože vždy se chcete odrazit od toho dobrého výkonu. A myslím, že se nám to povedlo. Doufám, že to bude pokračovat i dále,“ přál si Gut.

Spokojený byl i litvínovký trenér Vladimír Růžička. „Myslím si, že jsme hráli docela dobře v útočném pásmu a drželi jsme se i hodně na puku. Je trochu vidět na hráčích, že si malinko více věří. Můžu poděkovat mužstvu za obrovskou bojovnost a vynikající výkon našeho gólmana Zajíčka,“ chválil kouč.

Pro karlovarského trenéra Davida Bruka byly klíčovým momentem dva slepené litvínovské góly v úvodu druhé části. „Litvínovu určitě pomohly, ale já jsem to vnímal tak, že druhou i třetí třetinu byl lepším týmem na ledě,“ uznal Bruk.

Verva je po sedmi kolech v extralize dvanáctá, v pátek hraje na ledě sedmé Komety, ta má o dva body víc.