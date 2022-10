Šest gólů určitě týmu dodá sebevědomí, radoval se liberecký útočník Birner

„Už minulou sezonu jsme měli problém dát v utkání víc jak čtyři góly, takže každý takový zápas je pro nás super. Šest gólů určitě týmu dodá sebevědomí,“ řekl autor prvního libereckého gólu Michal Birner.

„Velký dík patří Petru Kváčovi, pochytal spoustu šancí soupeře a dal nám šanci dotáhnout zápas ke třem bodům. Bohužel nám nejdou přesilovky, na těch musíme hodně zapracovat. Série remíz nás nesvazovala, v každém utkání jsme urvali minimálně bod, i když ne všechny výkony byly ideální.“

V první třetině utkání plného vyloučení hosté dvakrát ujeli v oslabení, Tomeček ani Valský si však na Kváču v domácí brance nepřišli. V 19. minutě našlápl k sólu přes celé hřiště útočník Birner a střelou nad Hrachovinovu lapačku poslal Liberec do vedení. Severočeši se teprve podruhé v sezoně v utkání trefili jako první.

A ve druhé části šli Tygři poprvé v sezoně do dvoubrankového vedení: obránce Balinskis dostal přihrávku do pravého kruhu a Hrachovina se proti jeho střele nestačil přemístit. Budějovický bek zapůjčený z Liberce Jakub Šedivý sice snížil, ale necelé dvě vteřiny před koncem druhé třetiny domácí znovu odskočili na rozdíl dvou gólů. Vlach vypálil z pravého kruhu a puk se odrazil od brusle bránícího Šenkeříka do branky – 3:1!

Ve třetí části to dlouho vypadalo, že už žádný gól nepadne. Hosté však čtyři a půl minuty před koncem odvolali brankáře a Liberec toho rychle využil trefou Frolíka do prázdné branky. Tím se otevřela stavidla a další góly přidali Balinskis a Štibingr.

V pátek hrají Bílí Tygři znovu na domácím ledě, tentokrát přijede celek Olomouce.