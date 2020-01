Znojmo mělo v EBEL našlápnuto, než přišel katastrofální leden

Znojmo tak musí o účast ve vyřazovací části bojovat v nadstavbě. „Zdrbali jsme si to sami. Měli jsme to ve vlastních rukou, a když už jsme první pětku nedokázali udržet, chtěli jsme alespoň maximum bodů do nadstavby. To se nám také nepovedlo,“ zlobil se po mizerném nedělním výkonu v Bolzanu trenér Miroslav Fryčer.



Právě proti italskému týmu měli Orli šanci zahladit bídný leden. V rozhodujícím souboji o páté místo však záhy prohrávali 0:4 a naděje na skupinu vítězů, ve které jde už jen o nasazení do vyřazovací části, pominula. „Bylo to špatné, než jsme se stačili rozkoukat, prohrávali jsme. Góly jsme dostali po špatné komunikaci mezi obránci a útočníky. Následně jsme inkasovali i z brejku ve vlastní přesilovce. EBEL je v tomto nekompromisní,“ zpytuje svědomí obránce Ondřej Mikliš.

Tabulka části poražených 1. Villach 8

2. Linec 6

3. Znojmo 4

4. Fehérvár 2

5. Innsbruck 1

6. Dornbirn 0 * Do play off postoupí první tři týmy.

Do Bolzana přitom jeho tým odjížděl v dobrém rozpoložení. Šanci na místo v části vítězů získal otočením pátečního domácího duelu proti Grazu, ani tento impulz však Znojemským nestačil. „Závěr nebyl daný soupeři, v sezoně jsme poráželi všechny, a není soupeř, kterého bychom nemohli porazit. Největším soupeřem jsme si byli sami,“ nevymlouvá se Fryčer.

Znojmo podle něj trochu doplatilo na parádní sérii jedenácti utkání v řadě, ve kterých se jim podařilo bodovat. Fryčer toto období nazval pro množství zápasů v krátkém časovém období blázincem, ten však byl nakonec pro jediného českého zástupce v EBEL bodově příznivější než klasické tempo soutěže. „Nemáme kádr bůhvíjak široký, takže jsme vyždímali vše, co šlo. Ale vyždímali jsme s tím i tu formu, kterou momentálně hledáme,“ konstatuje kouč.

Poukazuje i na individuální chyby svých svěřenců. „Snaha se klukům upřít nedá, ale snaha není koučovatelná. Je to spíš o tom, že si někdo myslí, že to urve sám, a nejde mu to. To jsou chyby, které nás zabíjejí. Tyto momenty rozhodování jsou u devadesáti procent hráčů špatné,“ rozklíčovává Fryčer. „Já se na individuální akce příliš nesoustředím, ale pokud to tak trenér vidí, jistě se na to musíme zaměřit,“ reaguje Mikliš.

„S některými výkony a přístupem k hokeji absolutně nejsem spokojený. Budeme si muset sednout a trošku ten vzduch pročistit,“ naznačuje změny v přípravě i složení týmu kouč. „Někteří hráči budou muset změnit pozice a přístup. Když chce realizační tým více vyhrát než mančaft, tak je tady něco špatně.“

Do části poražených se po základní části přesouvá šestice týmů. V EBEL, která je známá svojí nevyzpytatelností, mají šanci na play off všechny zúčastněné celky, jelikož nyní mají na kontě pouze bonusové body podle současného umístění. „Týmy v nadstavbě jsou kvalitní, a tak se musíme setsakramentsky zlepšit,“ tuší Fryčer.

Znojmo trápí i stále se obměňující marodka. „Nejblíže je návratu Petr Beránek. Petr Mrázek a Adam Sedlák jsou mimo do konce sezony. Teď nám s chřipkou lehli Antonín Bořuta a Matěj Češík, ti by se měli do pátku dát dohromady,“ vyjmenovává Fryčer. „Nemůžeme ale očekávat, že se hráči po zranění vrátí v té samé formě. Také potřebují čas. My ale moc času už nemáme,“ uvědomuje si kouč, jehož tým zahájí nadstavbu doma proti Fehérváru.