Změna v rozložení zápasů i změna kapitána. A hokejisté Znojma válí

„To nás určitě usadilo na zem,“ ohlíží se útočník znojemského týmu David Bartoš. „Poslední přáteláky jsme hráli s Drážďany a s Budapeští, což je přece jen jiná liga než Graz. Možná jsme si mysleli, že to od začátku půjde samo, ale opak byl pravdou. Je možné, že nás to první selhání nastartovalo,“ podotkl.



Oproti loňskému létu plnému cestování za soupeři i ledovými plochami letos Orli strávili skoro celou přípravu doma. I to jim pomohlo do pohody. Rozehráli se do takového tempa, že sahali po překvapení i v duelech proti Salcburku a Klagenfurtu; v obou případech vedli 3:0, dokázali však odejít jen s bodem.

Nebýt těchto ztrát, byli dnes v tabulce první. Takhle jsou Orli „jen“ na 4. příčce.

„Musíme si však otevřeně říct, že oba ty zápasy nás soupeři přehrávali. My jsme byli docela efektivní a podržel nás brankář Lassila. To je potřeba vidět. Nedotáhli jsme to do vítězného konce, což bychom při vedení 3:0 měli, ale sílu jsme ukázali,“ komentoval výsledky Bartoš.

Změna oproti minulé sezoně se dotkla i jeho osobně. Ve Znojmě už není kapitánem, ale jedním z asistentů kapitána. Céčko na dres předal útočníkovi Radimu Matušovi.

Trenér Miroslav Fryčer to prezentoval až těsně před zahájením sezony, ale to už byl Bartoš se změnou dávno srovnaný.

„Před začátkem přípravy jsem o tom s trenérem mluvil. Sedli jsme si, nějakým způsobem jsme se o tom pobavili, chtěl udělat změnu. Nehledal bych v tom senzaci. Extra moc se toho pro mě nemění,“ řekl Bartoš.

Fryčer však svůj tah právě potřebou vyvolat v hráčské kabině změnu vysvětloval. „Rozhodl jsem se tak z jednoho prostého důvodu, Maty je trochu hlasitější než David,“ vyložil na startu soutěže. Rozhovořil se však o dalších aspektech kapitánské rošády. „David Bartoš zůstane asistentem. Uvolnila se mu díky tomu hlava, což bylo vidět na jeho výkonech v přípravě. Vedly mě k tomu i osobní důvody na Davidově straně, které mi nepřísluší komentovat. Nemá to nic společného s výkonností nebo nějakým prohřeškem. Nechci to víc komentovat, protože to jsou věci, které bych nepřál nikomu,“ dodal tehdy.

Bartoš opatrně souhlasí s tím, že zejména na začátku loňské sezony se s kapitánským céčkem necítil úplně ve své kůži.



„Nějaký tlak to ze mě možná sejmulo. Loni jsem to pociťoval, vůbec jsem s touto rolí nepočítal a trochu jsem se v ní hledal. Částečně to s hráčem zamává, to přiznávám, ale že by to mělo zásadní vliv na moje výkony, to asi ne,“ uvažuje. Skutečností je, že loni v základní části útočně laděné EBEL dal čtyři góly a měl 19 asistencí. Byl to až 11. nejlepší výsledek mezi útočníky Orlů.

Letos se Bartoš trefil zatím jednou, přidal čtyři asistence a jen čtyři spoluhráči jsou v tomto ohledu úspěšnější. Dobře ve statistice vypadá i jeho +5 v hodnocení +/- pro účast na ledě během vstřelených a obdržených gólů.

Že by byl na ledě bez céčka na dresu skutečně lehčí? „Možná díky tomu, že jsem lehce zhubl,“ rozesměje se odchovanec znojemského hokeje, který se o víkendu dostal v EBEL celkově přes hranici 200 kanadských bodů. Všechny zaznamenal jako hráč Orlů. „Člověk možná cítí úlevu, že nemusí neustále jezdit za rozhodčími a nemusí se soustředit celých 60 minut zápasu v kuse na hru, aby věděl, co s rozhodčími má řešit. Můžu se na střídačce víc soustředit sám na sebe a na svoji hru,“ komentuje změnu Bartoš.

Matuš, který ve Znojmě začal svoji třetí sezonu, se naopak v roli kapitána našel. „Ptali se mě, jestli si na to věřím, nebo ne. Nemám důvod si nevěřit,“ řekl pro webové stránky klubu. „Hokejově jsem vyrůstal v Třinci, kde jsem se učil od největších hokejových jmen, takže zhruba vím, jak by se měl kapitán chovat. Nějakým zvláštním způsobem nechci své chování měnit. Důležité je, abychom cítili, že jsme jeden tým, a na střídačce aby to trochu žilo. Proto je potřeba kluky hecovat. To jsem dělal ještě v letech, kdy jsem kapitán nebyl, a teď v tom budu pokračovat. Navíc se letos ke kádru přidal třeba i Tomáš Svoboda. Ten má zkušenosti s velkými kluby, takže určitě taky bude pomáhat vést a hecovat kabinu,“ ubezpečil hráč, o němž trenér Fryčer říká, že chce vyhrávat vždy a všude a je mu jedno jak.

Další prestižní příležitost k dobytí vítězství přijde zítra, kdy do Znojma k prvnímu derby v sezoně přijede Vídeň. Hraje se od 18.30. Stejně jako Orli má i Vídeň v tabulce 14 bodů a dívá se z tříbodového odstupu na vedoucí Salcburk.

„Atmosféra bude parádní, přijde hodně fanoušků, na to se těšíme. Jinak to bude jeden z dlouhé řady zápasů,“ přemítá Bartoš nad významem derby.