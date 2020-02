Brankářský problém pro Znojmo. Lassila řeší potíže i distanc

Provizorní stav bude platit dnes, kdy Orli doma hrají s Villachem, a v neděli pro cestu do Innsbrucku.



„Groh se vůbec neukazuje špatně, pozor na to. Když dostane šanci, chytá dobře, spolehlivě. Na to, že jsme ho brali jako dvojku, nás mile překvapuje. Máme před sebou velice důležitý víkend a spoléháme na něho,“ řekl Fryčer.

Pro Lassilu trestem za faul holí do oblasti hlavy a krku protihráče symbolicky vygradovaly jeho osobní problémy, o nichž se dlouho nemluvilo. Vyplavaly na světlo během nedávné reprezentační pauzy.

Miroslav Fryčer

„Má osobní problémy, rodinné problémy, a tím to hasne. Víme to od října, kdy se to začalo hromadit. Je to jeho rodinná věc, se kterou se snažíme mu pomoct a celkově se s ní vyrovnat. Dál to nechceme rozebírat, protože pozice gólmana je citlivá,“ uvedl Fryčer.

Rezolutně vyloučil, že by Lassilova krize byla podobného rozsahu jako třeba u reprezentačního gólmana Patrika Bartošáka. Ten během angažmá v extraligovém Třinci loni v listopadu přerušil kariéru a začal se léčit z problémů s alkoholem, spekulovalo se rovněž o problémech s drogami. „Lassilovy problémy jsou úplně jiného rázu. S tím, co se dělo kolem Bartošáka, to teď všichni spojují, ale je to jako den a noc,“ upřesnil znojemský kouč.



Finská posila jeho týmu měla mít kázeňský prohřešek už během předchozího angažmá na Slovensku. Fryčer nezastírá, že o Lassilově reputaci ví, nepovažuje ho ale za výtržníka ani průšviháře. „Výtržník je ten, koho seberou policajti za to, že někomu rozbije auto,“ pravil zkušený trenér včera. „Lassila takový není. Je to tichá povaha, v šatně o něm nevíte. My jsme rádi, že ho máme,“ tvrdí.

V úterý vzdor aktuálním událostem překvapil, když finského veterána poslal do zápasu v Linci. „A chytal výborně!“ zdůrazní Fryčer. Lassila dlouho pomáhal Orlům k bodovému zisku, pět minut před koncem však za stavu 2:1 pro domácí předvedl zkrat, který možná hostům definitivně vzal vítr z plachet. Po kolizi ve svém brankovišti se ohnal rukavicí a holí po jednom z hráčů Lince a trefil ho do hlavy. Následovalo vyloučení na pět minut, tedy přesilovka domácích až do konce zápasu, a po něm prohra.

„Do určité míry toho máte dost, když vám soupeř jde důrazně do branky. Od řešení těchto věcí jsou tam obránci, ale Teemu reagoval instinktivně. Rozhodčí nájezd do něho nechal být, tak se bránil. Nepotěší to, ale to jsou emoce, k zápasu to patří a on bránil svoje brankoviště,“ bilancoval trenér Orlů.

Za svým rozhodnutím, že v Linci bude chytat Lassila, si stojí. „Důvěru jsem mu dal, stojím si za tím a pro mě je jednička od začátku sezony do konce. Na tom se nic nemění. Jeho kvality jsou tam, kde jsou, a chování na ledě a mimo led jsou dvě rozdílné věci,“ uvedl Fryčer. Zároveň potvrdil, že Lassilu nestihne podobný osud jako Bartošáka a nepřijde kvůli svým osobním potížím o místo v sestavě. „To, co se kolem něho děje, je od začátku sezony. Není důvod ho stahovat ze soupisky, to by byla blbost. Na to je Lassila moc kvalitní gólman. Dokud se vyhrávalo a on stál v brance, lidi drželi hubu, ale jakmile se něco stane, už se valí sněhová koule, z té vznikne lavina a člověk se nestačí divit,“ zastal se brankáře 60letý trenér.