STALO SE 30. DUBNA: Sbohem zlato, sbohem KHL! Lev vzbudil vášeň a skončil

Do Prahy přicestovali po půlnoci. Mísilo se v nich zklamání a únava po několikahodinovém letu z Magnitogorsku, kde nezvládli rozhodující sedmou finálovou bitvu a prohráli 4:7.

Na letišti se ale na tvářích hokejistů vyloudily úsměvy. „Nečekali jsme, že tam bude někdo jiný kromě našich manželek,“ líčil bek pražského Lva Martin Ševc. „Bylo super, že tam přišlo dost lidí. Je to jen důkaz toho, že jsme si ty fanoušky získali a nehráli jsme špatný hokej.“

Hloučky příznivců v klubovém ošacení skandovaly: „Hoši, děkujem!“

Ještě víc se jich scházelo při play off v O2 areně.

Byl to pozoruhodný příběh klubu. V létě 2012 se z Popradu přestěhoval do Prahy a zoufale hledal podporovatele. O necelé dva roky později ale bez potíží hned třikrát naplnil největší arénu v zemi.

Nepískejte při ruské hymně, prosím

V Česku se také zrodily rekordy mezinárodní ruské soutěže. 16 435. 17 073. 16 843. Takové byly návštěvy finálových zápasů v Praze, kam na konci dubna s nadšením jezdil hokejový lid z širokého okolí. Fandové ve spodním patře nafasovali trička, aby Magnitogorsku vytvořili „bílé peklo“.

Až na prosby Ondřeje Němce a Jiřího Novotným se při poslední pražské bitvě nepískalo při ruské hymně, za což Lev předtím vyfasoval od vedení soutěže pokutu.

Brankoviště strážil Fin Vehanen, obranu držel jeho krajan Jaakola nebo Kanaďan Oystrick, v útoku válel Švéd Thörnberg nebo drobný šikula Azevedo. Polovinu týmu tvořili Češi. Kromě Němce, Ševce nebo Novotného za Lev hráli také reprezentanti Sekáč, Vrána, Nakládal, Klepiš nebo Řepík.

Za pořádné peníze hrála pořádná muzika, která bavila čím dál víc.

Působivými výkony si po celou sezonu Kontinentální ligy získával Lev příznivce. V play off hladce 4:0 na zápasy vyřadil chorvatský Medveščak. V dalším kole si poradil 4:2 s Doněckem, který kvůli „ruské ozbrojené návštěvě“ Krymu musel domácí sérii odehrát v Bratislavě. V bitvě o finále Lev 4:1 na zápasy přehrál Jaroslavl, která jen tři roky po tragické letecké nehodě snila o titulu.

Lev se na vyřazovací část sezony přesunul z holešovické haly do O2 areny, kterou už po extraligovém předkole vyklidila tápající Slavia. A protože městského rivala ze Sparty vyřadila o pár týdnů později v semifinále Kometa Brno, hokejová Praha patřila v závěru dubna Lvu.

30. dubna 2014 se sen o mistrovské trofeji po tuze dramatické sérii rozplynul. Magnitogorsk vyhrál i díky Janu Kovářovi, který se na rozhodujícím triumfu 7:4 podílel gólem a dvěma asistencemi.

Je to Rusko, tam nikdy nevíte

„Díky, Lve! Takové finále naše soutěž ještě nezažila. Měli jste úžasnou sezonu,“ chválil český klub Alexandr Medveděv, vládce KHL a plynařského giganta Gazprom.

Už při finálovém pozdvižení se ale objevovaly zprávy, že Lvu se finančně nedýchá nejlépe. Většina úspěšného souboru neměla vyřešené smlouvy pro další ročník, k finské reprezentaci mířil po sezoně kouč Jalonen.

O2 arena při finále KHL mezi Lvem Praha a Magnitogorskem.

„To pobláznění příští rok nemusí být. Je to Rusko, nikdo neví, co bude,“ uvědomoval si i útočník Petr Vrána. „Ale doufám, že šéfy přesvědčilo, že Lev má význam a že to bude fungovat jako letos.“

Vedení klubu po finále ujišťovalo zaměstnance, že KHL v hlavním městě Česka zůstane, jen se natrvalo přestěhuje do libeňské haly.

Bylo to nevyplněné přání. Klub vlastnily ČKD Group a rusko-švýcarská firma A-Energy, za kterou vystupoval Jevgenij Myškovskij. Majitelům se ale nepovedlo naplnit obří rozpočet 750 milionů, který by i dnes hravě uživil polovinu extraligy.

Hlavní důvod? Gigant Gazprom utáhl kohoutky, kterými do Prahy proudily mnohamilionové sumy. „Konec byl způsoben tím, že někteří výrazní sponzoři jako Gazprom či Škoda JS odmítli pokračovat v další podpoře našeho klubu,“ uvedlo vedení klubu v oficiální zprávě. „Myšlenky na KHL v Praze se ale nevzdáváme.“

Expanze KHL? Spíš opak

V Česku se už neukázala druhá nejlepší hokejová liga světa. Lví fanklub se bouřil marně, hokejisté si museli v červenci kvapně shánět nová angažmá.

Nevyzpytatelný osud zpravidla závislý na ruských penězích poznala i spousta dalších klubů Kontinentální ligy, která vznikla před dvanácti lety jako propagační artikl Putinova impéria.

Místo plánované expanze po Evropě a dohánění konkurenční NHL soutěž spíš sčítá zkrachovalé kluby. Kontinentální ligu opustil už Doněck, Záhřeb, loni se přidal i zdecimovaný Slovan Bratislava. Na mapě KHL už nenajdete ani Chanty-Mansijsk, Togliatti, Novokuzněck nebo třeba Mytišči.

Poslední sezony KHL, která až do konce března odmítala prohrát souboj s rozšířujícím se koronavirem, se účastnilo 24 klubů. A počty se budou dál tenčit. Do příštího ročníku nezasáhne Vladivostok, kde tamní úřady místo profisportu investují peníze do boje s následky pandemie.

Mluvilo se také o potížích Chabarovsku, který v uplynulé sezoně zaměstnával pět českých reprezentantů. Vedení soutěže zatím s Amurem počítá.

V sezoně 2013/2014 fungovalo v KHL 28 klubů. Lev se tehdy musel tehdy sklonit pouze před jediným konkurentem, pak zanikl. A zbyly jen vzpomínky.