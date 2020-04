Dvanáctý krach. Z KHL odstoupí kvůli finančním problémům další tým

Hokejovému klubu Admiral Vladivostok hrozí, že nenastoupí do příští sezony Kontinentální ligy. Ministerstvo sportu...

Upřímný Réway: Léčím psychické problémy, za pomoc vděčím Kladnu

Viděl se v NHL, do Montrealu zbýval kousek. Jenže to by hokejistu Martina Réwaye nesměla před čtyřmi lety zastavit...