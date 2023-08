Exotickou zahradu v centru města má po rodičích. Pečuje o ni i v důchodu

Jen kousek od centra Liberce žije paní Jana v domku se zahradou, který si na stará kolena užívá, co jí síly stačí. Takovou sbírku rostlin, na severní Čechy i hodně exotických, na jednom místě jen tak neuvidíte. A to ještě stihne pěstovat zeleninu a ovoce do kuchyně a zpracovávat je i na tradiční zásoby na zimu.