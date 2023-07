Rodina ortopeda si během roku sama navrhla i zrealizovala úžasnou zahradu

„Naše zahrada je velká přibližně 650 m2. Celou zahradu jsme si navrhli a zrealizovali sami během jednoho roku, se snahou získat maximální zelené soukromí v krátkém čase,“ popisuje čtenářka Marie, máma tří dětí, jak rychle vznikla zahrada, kterou přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2023.

Jejich dům a zahrada jsou součástí nově vytvořené obytné čtvrti vesnice mezi novostavbami. „Nechtěli jsme čekat 5 let na to, než nám zahrada vyskočí. Chtěli jsme v ní žít hned,“ dodává, co je tak obrovsky motivovalo k činu a co ovlivnilo výslednou a obdivuhodnou podobu mladé zahrady. Ve fotogalerii si ji můžete prohlédnout nafocenou druhý rok po realizaci.

Obrázek jako z nějaké „staré“ zahrady? Ano, pokud na něčem takovém opravdu toužíte, i takto může zahrada vypadat druhý rok po realizaci. Marii s Martinem se to podařilo skvěle.

Manželé si při plánování zahrady moc dobře uvědomovali, že získat maximální a okamžité soukromí bude znamenat větší investici do vzrostlé zeleně. Přesto jim to za to stálo. A vyplatilo se. „Tento krok se později ukázal jako nejlepší rozhodnutí ohledně naší budoucí zahrady,“ konstatuje po dvou letech Marie.

Do trávníku neváhali posadit tři krásné vzrostlé borovice. „Dle hesla 3 děti = 3 borovice,“ vysvětluje čtenářka. „Borovice jsme vybrali kvůli jejich letní vůni. Sedíte na terase, zavřete oči a ihned se ocitáte na dovolené, u moře, ve stínu borovic. Paráda.“

Druhým rokem si rodina užívá plody svého rozhodnutí zrealizovat co nejrychleji zahradu, kterou si budou opravdu užívat.

Borovicemi to neskončilo. Rodina kolem celé pobytové části ještě zasadila již vzrostlé habry a do živého plotu blýskavky – stálezelený neopadavý keř, který umí vytvořit zelenou stěnu. „Což také velmi pomohlo vysněnému cíli,“ konstatuje s odstupem velmi krátké doby spokojená paní Marie.

A jak zahrada vznikala? „K její tvorbě jsme přistoupili jako k čistému papíru a začali jsme malovat naše představy. Máme tři děti, tedy bylo potřeba zkombinovat představy nás všech – vytvořit pobytovou, odpočinkovou část, prostor pro hry a zábavu, vodní prvky, ale také užitkovou a pěstitelskou zónu. Zkrátka zahradu pro celou rodinu,“ vypočítává Marie, že se snažili opravdu na nic nezapomenout. A výsledná podoba je zásluhou všech členů rodiny.

Nezastírá, že realizace zahrady vlastními silami byla výzvou i po fyzické stránce. „Vše – od trávníku, chodníčků přes vyvýšené a trvalkové záhony až po dětské pískoviště a domeček – jsme si realizovali sami. Manžel Martin je povoláním ortoped, ale po tom, co dokázal na naší zahradě, by mohl být klidně i zahradník,“ říká dnes hrdě, i když samozřejmě s nadsázkou.

I fóliovník může vypadat jako krásný objekt, jak dokazuje ten na zahradě Marie a Martina, kteří si vše realizovali sami. S chutí se o svou zahradu i starají a pěstují zeleninu.

Nejdůležitější pro rodinu je, že již druhým rokem sklízejí vytoužené a zasloužené ovoce své intenzivní práce na projektu své zahrady. „Žít venku nás opravdu baví. Nezastaví nás ani všudypřítomní slimáci, padlí, plevel, jílovitá půda a nebo aktuálně nejhorší sucho. Naše zahrada je každý den jiná,“ popisuje Marie, která svou zahradu a její úskalí zná nejlépe.

I pohled do zahrady je podle ní pokaždé jiný a krásný. „Stále se učíme a ve volných chvílích vymýšlíme, jak vylepšit zahrady všem rodinným příslušníkům. Tu svou si už teď jen užíváme. Letos poprvé nově zkoušíme ve fóliovníku pěstovat lilky a chilli papričky – a nadchlo by vás, jaká je lilek krásná rostlina,“ uzavírá své povídání. A můžeme si jen tipnout, že u toho seděla na terase a koukala do zahrady, k níž si jako rodina pochopitelně vytvořili silný vztah.