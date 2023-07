Před téměř 60 lety začal skalničkařit, navrhl si i zahrádku na důchod

Tehdy v polovině 60. let vzal náš čtenář svou zálibu zgruntu. „Prostudoval jsem spoustu odborné literatury, seznámil se s mnoha okrasnými rostlinami a konifery. A postupně postavil svým známým a kamarádům skalky včetně dodání vhodných kamenů a rostlin,“ zavzpomínal, když popisoval svou lásku k zahradám pro soutěž Nejkrásnější zahrada 2023.

Později, někdy v osmdesátých letech, se pan Pavel začal více zajímat o okrasné zahrady a koncepci jejich navrhování a výsadby. „A koncem roku 1989 jsme koupili s manželkou v Mezí u Manětína statek po sudetských Němcích, který byl v dosti žalostném stavu. Do té doby totiž sloužil místnímu JZD jako kravín pro ustájení cca 40 krav,“ popisuje svůj životní projekt.

Statek tehdy zrekonstruovali a pan Pavel zahradu postupně předělával k obrazu svému – ze zanedbané zahrady na zahradu okrasnou. „Bydleli jsme tam 25 let k naší plné spokojenosti,“ dostává se čtenář pomalu k současnosti.

Roky přibývaly a sil ubývalo, a tak se s manželkou rozhodli statek prodat, přestěhovat se do města a postavit si bungalov. Najít vhodný pozemek sice nebylo snadné, nakonec ale měli štěstí a rovinatý pozemek o rozloze zhruba 1 000 m2, s plnou infrastrukturou, koupili na jižním okraji Plzně. V dosahu MHD.

„Během výstavby v roce 2014 jsem přemýšlel o koncepci naší zahrady a kreslil si ji v měřítku, jak bude po nastěhování a zabydlení vypadat,“ popisuje pan Pavel, že tvorba zahrady byla samozřejmou součástí nového životního kroku.

„Zahradu jsem si rozdělil na sektory, kde v závislosti na oslunění a zastínění měli své místo zástupci různých okrasných druhů – jehličnany, listnáče, rododendrony, azalky, japonské javory, okrasné trávy, čarověníky, bohyšky, hortenzie, vřesy,“ tvořil zahradu tak, aby každý zástupce zeleně dostal to své.

Každý keř či stromek, listnatý či jehličnatý, je na této zahradě přepečlivě vybrán.

Jen na papíře, to se to maluje. Každá zahrada je podle pana Pavla ve finále jiná, protože se musíte popasovat s místními podmínkami. Tady byla problémem kvalita půdy. „Byl zde absolutní jíl, z kterého by měla radost každá cihelna. Proto jsem musel půdu vylepšovat kompostem, zahradním substrátem a rašelinou,“ vzpomíná čtenář, kolik stálo úsilí, než se vše zazelenalo podle plánu.

Celou realizaci, která proběhla před sedmi lety – včetně sázení – zvládli s manželkou sami. A vy můžete jejich vzorně opečovávanou zahrádku obdivovat ve fotogalerii. Snem pana Pavla je poslat do soutěže i „jeho“ statek v Mezí, jenž i po prodeji zůstal v rodině a ještě ho vylepšili. I zahrada, kterou začal budovat před více než čtyřiceti lety, tak stále dělá panu Pavlovi radost.