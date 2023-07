Bujná zeleň je naplňuje štěstím. Zanedbaný pozemek proměnili za dva roky

„Od koupě pozemku se zahradou a starým ovocným sadem jsme jej během dvou let s manželkou – a bagrem – společnými silami proměnili ve zdravou a vzkvétající zahradu,“ napsal čtenář Martin k příspěvku do soutěže Nejkrásnější zahrada a přiložil fotografie původního i současného stavu.

Samozřejmě zdaleka není vše hotovo. „V procesu proměny pokračujeme stále a nemáme žádný definitivní cíl,“ pokračuje srdnatě čtenář, který už si vyzkoušel, že člověk míní, ale příroda, počasí i jiné okolnosti často zgruntu změní to, co jste si tak krásně naplánovali. Ale nepředbíhejme.

Původně asi pětinu celé zahrady o rozloze zhruba šestnáct set metrů čtverečních zabíraly divoce bující maliny. „Těch jsme se zbavovali v několika fázích. I zde jsme využili pomoc bagru, protože kořenový systém malin byl jako z jiné planety,“ vzpomíná Martin na boj s jejich úporně odolávajícími a bohatě se větvícími kořeny i nadzemními šlahouny.

Popisuje, že obnovovací práce na zahradě i v sadu mimo jiné zahrnovaly odstranění několika tun suti a odpadu, různé terénní úpravy, ošetření, a tedy i ozdravení ovocných stromů a výsadbu několika nových. „Mimo ovocných stromů jsme vysadili i několik semenáčků bříz, které jsme zachránili z hromady suti a dnes dosahují výšky přes čtyři metry,“ má radost z bující zahrady.

Při terénních úpravách však prý se ženou dodnes pravidelně nacházejí „poklady“ v podobě zbytků nádobí, pracovního náčiní či nábytku. „Našli jsme na pozemku dokonce i zakopanou zásobu obilí v historických lahvích, zřejmě z období těsně před druhou světovou válkou,“ odhaduje čtenář, který přiložil i fotografii tohoto unikátního pokladu (najdete ji ve fotogalerii).

Nově na pozemku vznikly i dvě skalky o celkové ploše šestnáct metrů čtverečních. „Je za tím nevyčerpatelná píle mé manželky a výsadba desítek trsů trvalek a dalších skalky, které už se dnes v nich úspěšně rozrůstají,“ chválí svou ženu.

Dnes už jsou v zahradě zasazené i nové stromky a keře, vyrostly tu i vyvýšené záhony, na nichž nový majitelé začali s pokusy o pěstování vlastní zeleniny. A daří se.

Společně také vytvořili několik záhonků, pěkně v řadě a na sluníčku, na kterých testují své pěstitelské dovednosti. A vzhledem k tomu, že už v kuchyni chalupy zpracovávají i zásoby na zimu, tak se jim to evidentně daří.

Na proměně a dnešní podobě zahrady se ovšem významně podepsala i sama příroda – při vichřici se rozlomil stoletý ořešák, který následně pokácel další stromky. Utrpěly i další ovocné stromy, které byly kvůli zanedbané péči nevhodně rozrostlé a jejichž větve silným větrům nedokázaly odolat. Velká škoda velkých stromů, s níž už ovšem nic neuděláte.

Neplánovaně zmizel i hospodářský domek u chalupy, na němž původně chtěli jen opravit a protáhnout střechu. Kvůli odhalenému reálnému stavu stavby se ovšem nakonec rozhodli pro demolic a stavějí znovu, od základů.

Vlevo původní, vpravou současný stav stejného místa. Hospodářský domek s enepodařilo zachránit, takže se manželé pustili do výstavby nového. Kámen využili před domem.

„Jsme na severu, a v podhůří, takže tu má vše svou specifickou povahu – počasí nevyjímaje,“ popisuje čtenář Martin, že na vše si tu prostě zvykají a nereptají. Koneckonců i vzhledem k letošnímu suchu jsou šťastni za časté deště pro vše zelené, které zahradu udržují v neskutečně bujném růstu.

Za dobrého počasí jim místo pro změnu otevírá krásný výhled na 1 351 m vysoký Šerák na historické hranici Moravy a Slezska. „Není dne, kdy by nás na oplátku za všechnu dřinu pohled na naši bujnou a svěže zelenou zahradu nenaplňoval štěstím,“ konstatuje, přestože s manželkou na zahradě o víkendech často pracují až do tmy. Stojí jim to jednoznačně za to.