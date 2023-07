Před lety se zamilovali do zarostlé zahrady. Dnes bydlí uprostřed ráje

To správné místo pro svůj vysněný dům hledali Michaela s manželem jako rodina se dvěma malými dětmi bydlící v bytě 2 + 1 někdy na začátku tisíciletí.

„Protože nás nikdy nelákala satelitní městečka a hledali jsme něco specifického, shodně jsme se zamilovali do zarostlé oplocené zahrady se vzrostlými ovocnými stromy na konci vesnice ve východních Čechách,“ přibližuje představy mladé rodiny, jak by mělo vypadat místo, kde budou žít.

Objevená zahrada byla dlouho na prodej. „Čekala na nás z toho důvodu, že sousedí s vlakovou tratí a přejezdem a bylo celkem nejisté, zda na ní bude dovoleno stavět,“ vysvětluje peripetie, které bylo nutné přečkat a vyřešit.

Vzhledem k nejrůznějším omezením si mladá rodina s dětmi nakonec postavila malý jednoduchý domek, jehož největší devízou od začátku bylo propojení se zahradou díky velkým oknům a několika vstupům na terasu. Tou zahradou, která radikálně změnila svou podobu teprve před dvěma lety a s výsledkem spokojená Michaela ji teď přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2023.

Zahrada je teď pro celou rodinu takovým venkovním obývákem.

Prozření a radikální změna přišly až po letech

„Upřímně řečeno jsme se jako mladá a zadlužená rodina finančně vyčerpali na stavbě domu, a tak na budování zahrady moc nezbylo. A vlastně nás ani nenapadlo, že by tam mohlo být něco jiného než tráva, stromy a pár nějakých kytek na terase. Takže nejvíc času v zahradě trávil ten člen rodiny, na kterého zrovna vyšla povinnost posekat trávu,“ vzpomíná na ještě nedávnou realitu.

Dál už se využívala jen malá terasa u domu a bazén. „Ale když o tom zpětně přemýšlím, vyskytovala jsem na zahradě spíš jen já. Roky utíkaly a nás ani nenapadlo, že by to mohlo být jinak,“ konstatuje Michaela, na kterou prý v roce 2021 v období covidovém, někde na internetu vykoukl pro ní do té doby úplně neznámý zahradní architekt Ferdinand Leffler s jednou ze svých přednášek.

„A já si řekla, páni, ten chlap má pravdu! Okamžitě mě nadchlo jeho zaujetí pro věc, s jakým o zahradách vykládal. A co víc, přelilo se to ze mě na do té doby vůči zahradě imunního manžela a pubertální děti,“ popisuje Michaela báječné rodinné večery, strávené při plánování nové podoby jejich zahrady s pomocí kurzu Žijte ve své zahradě. „Byla to čistá radost a nadšení ze společného tvoření, braly se v potaz všechny názory, probíhaly rodinné diskuse a hlasování. Každý si k zahradě řekl své. A vznikal společný koncept.“

Koncept, který zahrnoval všechno to, co by každý člen rodiny chtěl v zahradě mít, a co by v ní chtěl dělat. „Všichni jsme si přáli velké rodinné sešlosti a letní grilovačky, takže došlo k výraznému zvětšení plochy terasy a také k nákupu velkorysejšího zahradního nábytku,“ uvádí čtenářka jeden z příkladů.

Užitkové záhonky znamenají nejen práci, ale i radost a čerstvou zeleninu a bylinky do kuchyně.

V zahradě také do té doby úplně chybělo trvalkové patro, které doplnili v počtu více než tisíce rostlin. „Trvalkami se tzv. obalila terasa, bazén, sauna, ohniště i houpací křeslo alias zašívárna dcery. Přibyly i keře, které společně s trvalkami přispěly k členitosti zahrady tak, aby celý prostor nebyl na jedno přehlédnutí z terasy,“ popisuje další změnu, která výrazně změnila podobu zahrady.

Jediné, co v zahradě vlastně už úplně původně bylo a za co je rodina Michaely nesmírně vděčná, jsou staré ovocné stromy. „Během stavby se podařilo většinu zachovat ve zdraví a nyní nám vytvářejí rámec celé zahrady a poskytují úžasnou úrodu a vytoužený stín. Myslíme na to, že tu nebudou navždy, takže vysazujeme i mladé stromky. A u těch se snažíme vybírat staré a osvědčené odrůdy,“ popisuje čtenářka, jak doma o zahradě přemýšlejí.

Co už vědí naprosto jistě je, že se všemi změnami přišel během relativně krátké doby do jejich zahrady život. „Ptáci si libují v ptačím pítku, hmyz a včelky obhospodařují tisíce květů, ještěrky, šneci, mšice, mravenci, naše kočky a pes… všichni tu mají své místo,“ je čtenářka naprosto nadšená.

Vázání kytic se stalo pro čtenářku Michaelu novou vášní. A její vlastní zahrada jí teď k tomu poskytuje úžasné zázemí.

Nejvíc prý pro ni znamená to, že zahrada teď všechny členy rodiny maximálně baví, a to v jakémkoli počasí a ve všech ročních obdobích. „Navíc mi poskytuje zázemí pro novou zálibu, vázání kytic. Zahrada nám teď prostě štědře vrací to, co jsme do ní investovali. Vlastně si myslím, že nám dává mnohem víc,“ je čtenářka šťastná za své rozhodnutí před pouhými dvěma lety.