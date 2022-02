„Když chci úplný klid, můžu jít do lesa. Nebo do své zahrady. Dopřeju si tady naprostý relax se sebou samým. Bez telefonu. Totální soukromí,“ odpověděl zahradní architekt Ferdinand Leffler na otázku, co mu přináší jeho vlastní zahrada. Co s ní má letos v plánu a jaké jsou podle něj aktuální trendy?