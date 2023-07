ANKETA: Na pět nejkrásnějších zahrad čekají ceny, vy vyberte vítěze

Letošní ročník soutěže Nejkrásnější zahrada má za sebou první kolo, v němž jste mohli obdivovat 18 vybraných zahrad odvážlivců, kteří vás nechali nahlédnout do svých zelených království. Pět z nich dostane zaslouženou odměnu, ovšem které zahrady to budou, to je jen na vás.