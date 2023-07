Chatu v osadě si na stáří přebudovali, chovají slepice a pěstují zeleninu

Vždycky prý chtěli na stará kolena pozorovat vlastní slepice a holuby a opečovávat venkovskou zahrádku se záhonky zeleniny. Proto se zabydleli ve své milované chatové osadě Oseček, mezi Kolínem a Nymburkem.

„Nejenže jsou stále uprostřed zdravé přírody, obklopuje je největší lužní les u nás, ale také tu teče řeka Labe,“ popisuje čtenářka to úžasné místo.

Zahrada u chaty není z největších, má zhruba 650 m2, ale každičký její kousek má své pečlivě promyšlené využití. Nechybí tu okrasné květiny, zelenina, ohniště, venkovní kuchyň ani tekoucí voda, kterou využívají i volně žijící ptáci – během horkého léta sem létají, aby se zchladili i napili.

Děda s babičkou se navíc opravdu pustili do chovu slepic a holubů, což jim stejně jako práce na zahradě přináší potěšení. „Ta zahrada je balzám pro duši. Pro každého, kdo k nim přijede. Nejen pro její barevnost a vůně, hlavně pro klid a pohodu, která na ní vládne. A tak to ti dva přesně chtěli – užívat si stáří pozorováním ptactva. A ráno cítit vůni květin,“ popisuje snacha, jak jsou děda Pepa s babičkou Mirkou na své zahradě šťastní.

A jelikož pěstují vlastní zeleninu, mají stále práce dost. Ve finále i se zpracováváním svých výpěstků. Zavařují okurky, dělají z rajčat čatní. A celé léto prý rozdávají cukety, rajčata, okurky a další plody ze svých záhonků.

Babička Mirka je totiž opravdu úspěšná pěstitelka, která když najde semínko, hned jde do země. „Někdy ji sice z práce bolí klouby, už má svůj věk, ale jak sama říká – zahrada je pro ni lék. A náš děda jí rád navozí hlínu a se stejnou chutí pak sklízí úrodu. Jsou to sehraní parťáci,“ konstatuje paní Aneta.

Ze staré chatky v osadě si babička s dědou na stáří vybudovali zděný domek se zahradou.

Ta by nejraději všechny čtenáře pozvala do místního lesa, přírodní rezervace Libický luh, kterou vede krásná procházka až k chatové osadě. Tam nechybí ani příjemná hospůdka, ani převozník přes Labe, přímo do vsi Oseček. Ne nadarmo prý toto krásné místo vyhledávají turisté i cyklisté.

A děda s babičkou „svou“ osadu milují. Vládne zde klid, s ostatními chataři se rádi vídají. „Předávají si zahrádkářské rady, a když má někdo sazenici navíc, rád ji pošle dál. A děda, jelikož je pilný a ochotný, pomáhá s těžšími pracemi na zahradě i sousedce, která už je vdova,“ popisuje snacha, jak se jim žije.

„Vždy když k nim přijedu, cítím se dobře. Dobře se tam usíná a ráno dobře vstává. Snad tu pohodu fotky jejich zahrady dokážou alespoň trochu zprostředkovat, i když na vlastní oči je to samozřejmě ještě hezčí,“ uzavírá snacha Aneta s přáním krásného léta všem milovníkům zahrad.