Brácha nebrouzdá po sítích, což zahradě svědčí. Zaměstnává na ní i děti

„Můj brácha Pepí už není tak mladý, aby mohl říct, že jde na sraz základky po dvaceti letech. Ale na druhou stranu rozhodně nemá vizáž páprdy s ponožkami v sandálech a kolečkem na hlavě, co se dobře opaluje,“ popsala jednoho ze svých dvou bratrů čtenářka Alena, která je tak nadšená z jeho zahrady, že ji přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2023. (Pokud se chcete zúčastnit, zasílání příspěvků pro 1. kolo soutěže končí ve středu 5. července 2023.)

A vysvětluje, proč to neudělal sám. Bratr je prý sice z generace, která začínala s Facebooky a Instagramy, s počítáním lajků, prokrastinací na internetu a tak vůbec s online životem. Ovšem žádné přátele ani fotky na Facebooku či jiných sociálních sítích nemá, protože žije v podstatě offline. O to víc volného času má na jiné věci, respektive na svou rodinnou zahradu a své děti.

„Můj brácha žije, aby byl se svými dvěma malými školáky, hrál s nimi fotbal, četl jim po večerech Správnou pětku a aby spolu na zahradě sázeli stromky, krmili rybky v jezírku, sekali trávu, když prší, a zalévali, když je sucho,“ stručně shrnuje čtenářka Alena, co všechno rodina jejího bratra na zahradě dělá.

A vysvětluje, že se tedy bratr logicky ani nedostal k informaci o soutěži. „I kdyby se o tom dozvěděl, tak by se nepřihlásil. Nefotil by, nechlubil by se a určitě by nepsal povídání o tom, jak na tý zahradě maká a jak si to udělal všechno sám, bez pomoci, bez architektů a projektantů a najatých lidí, co jim zaplatíte a oni za vás odvedou tvrdou práci při kopání a tahání všech těch těžkých věcí, za deště, za vedra, větru,“ popisuje sestra de facto všechno to, co Pepí na své zahradě dokázal udělat a stále dělá.

Potichu a nenápadně se prý z něj stal zahradník jako vystřižený z písničky od Ivana Mládka. „Jen ty plané jabloně nešlechtí, protože ovocné stromky mu na zahradě moc nejdou,“ píše paní Alena. S tím, že zato všechno ostatní mu roste podivně rychlým tempem. „Těžko říct, jestli jsou v tom čáry, dobrá půda nebo láska, s jakou se o své rostlinky stará.“ Nebo kombinace všeho dohromady?

Posezení u domu, s krásným výhledem na celou zahradu. Další místo pro posezení v nejmladší části zahrady. Posezení bude jednou zakryté především jehličnatými stromky.

Zeleň majitel zahrady nejen nakupuje, ale také dostává a sází z náletů, které si jeho malí kluci hýčkají. A když je čas, tak je přesadí tam, kde budou jednou stínit při posezení. „Má na zahradě například vrbu, která vypadá, jako kdyby tam byla vždycky a jenom čekala, až se do její koruny schovají ti dva malí rošťáci,“ popisuje čtenářka. A z malého javoru zase roste strom s velkou korunou, který rodině bude vždycky připomínat dědu, i to, jak dlouho už tu s nimi není.

„Každý stromek, keřík a každá kytička má na zahradě mého bráchy své místo a mohly by vyprávět svůj příběh. I když zatím docela krátký, protože jsou to ještě mimina nebo odrostlí puberťáci, co ještě neukázali svou opravdovou velikost. Ale jednou z nich budou staří kmeti a ze zahrady udělají nádhernou džungli,“ je přesvědčena čtenářka Alena.

Na jezírko u domu se krásně kouká, i proto má rodina na zahradě několik posezení.

A je si naprosto jistá, že o ně bude královsky postaráno a jejich osobní pečovatel jim s potěšením dá ještě víc času a energie, než by vůbec mohly potřebovat. „Tak ať ti to roste a dělá pořád radost, brácho. I kdybys nevyhrál čtenářskou soutěž, které se vlastně pramálo aktivně účastníš,“ vzkazuje.