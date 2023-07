Rozkvetlá zahrada na Břevnově pamatuje za války i slepice a králíky

Tento rodinný poklad už tedy její rod opečovává zhruba devadesát let, a společně ji také přihlásili do soutěže Nejkrásnější zahrada. (Pozor, přihlášku do 1. kola je nutné odeslat do 5. 7., pro 2. kolo pak do 16. 8. 2023.) Syn ji nafotil, vnuk babičce pomohl s odesláním jejího příběhu a fotografií.

Rodiče paní Milady tehdy ve třicátých letech pozemek v Praze - Břevnově zakoupili, aby si pro svou rodinu vybudovali smysluplné místo k životu. „V místech, kde tehdejší stavební firma navrhovala výstavbu takzvaných zahradnických domků,“ doplňuje čtenářka s tím, že jejich městská zahrádka má zhruba 300 čtverečních metrů.

Rodiče paní Milady práci na zahradě opravdu milovali. „Chtěli si také vypěstovat nějakou zeleninu a ovoce pro nás, tři děti, a tak se rozhodli svou tužbu naplnit,“ vzpomíná seniorka na dobu svého dětství na jednom z krásných pražských kopců.

Vybudovat na tomto místě zahrádku prý ovšem nebylo ani zdaleka jednoduché. „Trvalo to dlouho a dalo to spoustu práce, než se jim na zemi plné opukových kamenů podařilo vybudovat místo, které lahodí oku a vybízí k odpočinku.“

Vysvětluje také, že v té době nebylo zvykem cestovat do ciziny, a z finančních důvodů to ani nebylo možné. „Trávili jsme prázdniny se svými kamarády střídavě na zahradě nebo na koupališti,“ připomíná tehdejší tradiční podobu školních prázdnin. A bylo to pro ni velmi šťastné období.

Oblíbenou trvalkou jsou i kosatce. Se zahradou už paní Miladě pomáhá mladší generace, pořád se jí ale s láskou věnuje a své zkušenosti předává dál.

Její rodiče totiž svým třem dětem dovolili zvát si spolužáky po škole na zahradu, takže se u nich konaly ping-pongové soutěže. „Děda truhlář vyrobil stůl a maminka napekla pro všechny koláče nebo buchty ze slív, višní a hrušek vypěstovaných na zahradě. V létě na konci prázdnin byl často táborák s opékáním buřtů a v zimě poléval otec dvorek vodou, abychom mohli bruslit,“ popisuje paní Milada. S tím, že mnoho kamarádů z dětství na to vzpomíná dodnes.

Úplně na počátku, ve třicátých letech minulého století, rodiče paní Milady zahrádku pojali jako čistě užitkovou. „Pěstovali pro potřebu rodiny zeleninu, zavařovali marmelády z drobného ovoce, jako je rybíz, angrešt a jahody,“ vzpomíná třiadevadesátiletá čtenářka, která pamatuje, že za války se dokonce starali o několik slepic a králíků.

A protože malá Miládka o práci na zahradě také projevovala zájem, dostala už jako holčička od rodičů vlastní malý záhon. „Na ten jsem si vysévala květiny ze semínek a moc mě to bavilo. Při studiích a později při péči o vlastní rodinu mi na zahradu zbývalo jen málo času, a tak jsem se ke své zálibě vrátila až v penzi,“ upřesňuje, kdy se rodinné zahradě začala věnovat naplno.

Pod jejíma rukama se pak zahrádka postupně změnila v okrasnou. „Dávám jí veškerou možnou péči. Vzhledem k mému věku ovšem už jen tolik, kolik mi dovolí zdraví a mé třiadevadesátileté klouby,“ konstatuje paní Milada, které zahrádka pořád přináší spoustu radosti. Těší ji i to, že i další generace jeví o zahradu zájem, a určitě se jí tedy podařilo kladný vztah k zahradě předat dál.