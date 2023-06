Malebná chaloupka u Jičína je obklopená zeleným rájem s terasou a jezírkem

Tou kouzelnicí, tvůrkyní a hlavně ženou činu, která se o zahrádku s láskou stará, je podle jejích slov její maminka Jaruška. „Zahradu vnímá jako prostor k relaxaci a kreativitě. Jejím heslem určitě není, že by mělo být vše podle pravítka. Naopak, čím větší divočina, tím větší ráj a prostor pro inspiraci,“ popisuje její dcera. A přesně tak prý to u nich na zahradě funguje.

Prohlédněte si fotogalerii, je k neuvěření, že ten malý zelený ráj má pouhých 650 m2. „Je to místo, kde se nadechneme, odpočineme si, zastavíme se. Milujeme to, není pro nás hezčích dní než u nás na zahrádce,“ píše čtenářka.

Chalupu prý rodiče koupili někdy okolo roku 2000 a hned se tu začalo pracovat na zahradě, budovat a vysazovat a vysévat. Od prostých bílých lučních kopretin po oblíbené hortenzie, od příjemně kyselého rybízu ke slunečnicím.

„Rádi grilujeme a rádi naši zahradu pozorujeme, takže jsme do ní zapracovali hned několik možností k sezení. Mimo jiné pohodlnou houpačku, kde je možné pozorovat zeleň z toho pravého úhlu,“ popsala čtenářka, jak se s rodinou snaží na zahradě trávit co nejvíce času.

Zhruba před sedmi lety rodina společnými silami vybudovala terasu, aby měli k milované zahradě ještě blíž. „Vyžadovalo to probourat dveře do zahrady, ale společnými silami a s trochou odborné pomoci jsme to zvládli a splnili si sen,“ popisuje paní Jarmila, že teď mají konečně u domu příjemnou plochu, z níž je možné se rozhlížet po celé zahradě. A taková ranní káva vypitá na terase se od té doby stala naprosto nezapomenutelným zážitkem, který vám skvěle nastartuje den.

A protože obě Jarušky – maminka i dcera – rády experimentují s keramikou, zahradu zdobí několik jejich vlastnoručně vyrobených děl. „Velmi důležitým prvkem je pro nás také medvídek Kuky, který sedí vedle houpačky. Náš rodinný kamarád nám pomocí pily vyřezal sochu do pařezu, zamilovali jsme si ji a už několik let nás hlídá z místa, které je naproti naší milované terase.“

Kdybyste si zahradu prošli, narazíte i na několik keramických ptáčků, portrétů či Batmana, který hlídá jezírko. To samé jezírko, z něhož rodině kdysi utekla vodní želva. A když už se s ní rozloučili, po několika letech přišli na to, že se jen přestěhovala z jezírka do potoka, kde ji našli sousedé z vesnice. „Postarali se o ni, jen dlouhá léta nevěděli, že patří nám,“ vypráví čtenářka.

Jezírko ovšem na této zahradě není jedinou letní osvěžovnou, v létě tu také používají na osvěžení sprchu jednoduše napojenou na hadici.

„A nenechte se mýlit, že by se u nás na zahradě odehrávalo jen grilování, letní koupačka a poslouchání ptáčků. Je s ní spojen i další náš rodinný život, spousta po nás důležitých momentů. Trénink svatebního tance, první kroky našich dětí, ranní jóga i stavění prvního sněhuláka,“ uzavírá paní Jaroslava.