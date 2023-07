Zahradu u Kladna vybudovali a udržují s pečlivostí anglického zahradníka

Naše čtenářka, paní Jaroslava, vysvětluje, že tou dobou už s manželem nebyli nejmladší. A když konečně dokončili dům a mohli se nastěhovat, začala jim další etapa těžké práce kolem úprav pozemku a budování rodinné zahrady, protože si vše dělali sami. A nebylo to snadné.

Dnes se jim v jejich domě a na zahradě celoročně žije moc pěkně. „Jsou tu všude samé chaty, krásné lesní cesty, za domem máme cyklostezku, pěkný potok, jsme obklopeni lesy,“ vypočítává majitelka zahrady, že si s manželem žijí v podstatě uprostřed nádherné přírody. Kdyby to nekazila letadla.

„Jedinou vadou na krásek je hustý letecký provoz nad námi. Skutečného nádherného klidu si užíváme jen ve chvílích, kdy nad námi zrovna nic nelétá,“ popisuje.

Zahrada jako taková prý není veliká, nicméně má okrasnou i užitkovou část a nebylo jednoduché ji vybudovat na pozemku, kde bylo nejprve nutné vykácet staré stromy a keře, zbavit se kamení, pozemek zorat. „Umíme si také všeho moc vážit. A i když už dnes nejsou síly na vše, manžel ještě zvládá postarat se mimo jiné o túje a keře a pěkně je ostříhat,“ konstatuje paní Jarmila.

Majitel si na této zahradě ale zdaleka nevyhrál jen s pečlivým střihem tújí a keřů. Vyrobil i lavice, postavil altán, vybudoval jezírko. „Vše manžel udělal sám,“ je čtenářka pyšná na svého velice pracovitého a šikovného manžela. Pouze konstatuje, že už jim to – vzhledem k pokročilejšímu věku – tak nejde.

I proto je druhá strana jejich zahrady užitková. „Pěstujeme a zkoušíme vypěstovat cokoliv. A myslím, že se nám docela daří,“ konstatuje, že je to pro ně kromě spousty práce i zdroj radosti. Hlavně si to ještě užít a mít radost ze všeho, co za všechny ty roky s manželem sami poctivě vybudovali.