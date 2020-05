Bazény na zahradě letos nahradí dovolenou u moře. Prodejci mají žně

„Co se týká prodeje bazénů, tak prodeje narostly o 25 procent oproti srovnatelnému období v loňském roce, a to napříč všemi kategoriemi bazénů,“ říká tisková mluvčí Mountfieldu Kateřina Böhmová.

„Největší zájem v kategorii nadzemních bazénů je o modely s rychlou a nenáročnou instalací. Nejžádanější jsou kruhové bazény Swing s nafukovacím prstencem a v ratanovém designu o velikosti 3,6 m a hloubkou 0,91 m. A dále nadzemní bazény Azuro ze silnostěnného plechu, a to buď kruhové o velikosti 3,6 m, nebo oválné o velikosti 3,6 × 5,5 m,“ popisuje.



Jak je to s napouštěním

Je pravdou, že nejlevnější bazény s límcem se plní každoročně a po sezoně se zase vypustí. Pro napuštění zmiňovaného bazénu Swing je potřeba asi 6,6 m³ vody.

Když si takový bazének pro letní osvěžení pořídí každá domácnost ve vesnici, může to představovat velký nápor pro zásobování vodou. Pak se není co divit, že jednotlivé místní samosprávy vyhlašují omezení napouštění bazénů a k zákazu zalévání zahrádek. Stejné to bylo už loni. Některé obce sáhly k finančním postihům.

Problém je podle odborníků z vodáren minimálně to, že napouštění bazénů způsobuje nárazové odběry pitné vody, čímž se zvyšuje rychlost proudění v potrubí. Důsledkem může být překročení limitních hodnot průtoku a s tím spojené problémy, jako je krátkodobé zvýšení koncentrace železa v pitné vodě.

I když tento zákal nemá vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její senzorické vlastnosti a zákazníci si pak mohou na tento jev stěžovat. Horší je to v situacích, když voda dojde a vodárny musejí přistoupit k náhradnímu zásobování cisternami.

V některých regionech se o nebezpečí sucha otevřeně diskutuje i letos. Zvláště v obcích, kde není centrální zásobování vodou, hrozí vyschnutí studní. S ohledem na silně podprůměrné sněhové úhrny letošní zimy lze brzy očekávat i problémy v dodávkách pitné vody v obcích, které nejsou na centrální systém zásobování vodou napojeny, popisovala olomoucká krajská redakce iDNES.cz jen před několika dny .

Je však pravdou, že u napouštění bazénů není situace až tak černobílá. Kdo má zakopaný bazén (ale i nadzemní ocelový), ví, že není třeba ho celoročně vypouštět.

Na zimu se vypouští jen pár centimetrů pod skimmer, takže při jarním dopouštění není třeba tolik vody – spraví to pár kubík nebo dva. Postupné pomalé napouštění je nejvhodnější v nočních hodinách a tak, aby všichni nenapouštěli najednou.

Dovoz vody něco stojí

Napustit bazén z vodovodního řadu je nejjednodušší a nejlevnější. Za kubík vody podle ceníku vodného a stočného se podle regionu zaplatí do stokoruny, kdežto přistavení cisterny se pohybuje podle ceníků jednotlivých vodárenských společností mezi 30 a 40 korunami za kilometr.

To znamená, že dovoz vody cisternou je v důsledku (podle vzdálenosti od vodárenského podniku) daleko dražší než voda samotná. Za cisternu si klidně připravte kolem dvou tisíc korun.

Během loňské sezony proběhly i akce, které měly ulehčit místním samosprávám s řešením problémů s vodou. Například Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč nabídla dovoz vody do bazénů za symbolickou stokorunu bez ohledu na ujeté kilometry. Takže objednavatel zaplatil jen za vodu.

Zahradní studny raději nezkoušejte

Mnozí zkoušejí využít vodu z vlastní zahradní studny, kterou obvykle používají na zalévání. Obecně to nemusí být dobrý nápad, protože tato voda obvykle bývá z povrchových studen a obsahuje spoustu minerálů a dalších nežádoucích látek.

Zatímco upravenou vodu z vodáren, kterou si necháte přivézt, už stačí jen lehce udržovat, u „nezpracované“ počítejte s tím, že vás chemie bude stát hodně času, než vodu dáte do latě. Pokud se to skutečně povede. A chemie vás nakonec bude stát víc než objednávka cisterny z nejbližší vodárny. (Jak „ukočírovat“ vodu v bazénu a analyzovat, jak se zachovat při jednotlivých problémech).