Léto je skoro za dveřmi. Teď je správný čas pro plánování nového bazénu

Zbývajících pár zimních týdnů nabízí poslední možnost zamyslet se nad tím, co bude, až tato roční doba skončí. Až zase dokořán otevřete okna nastupujícímu jaru, za kterým nenápadně vystrkuje růžky léto.

Poslední roky se teploty nejen v průběhu letních prázdnin vyšplhaly o pěknou řádku stupínků výš, a tak kromě klimatizací v domech přibyly na zahradách ve velkém počtu i bazény. Tu větší, tu menší… nebo jen ty provizorní nafukovací.

Jenže kdo jednou okusil požitek v náručí vody, která ochrání tělo před parným sluncem a osvěží ho, ví, že pořádný bazén za investici stojí. Už proto, že výhledy na dovolenou u moře jsou nejen díky krachům cestovních kanceláří nejisté a řada z nás bude trávit dovolenou raději v tuzemsku nebo rovnou doma.

Ukládat našetřené finance lze do akcií, dluhopisů, podílových fondů či kryptoměn. Nejvíc se však vyplatí investovat peníze (a to i při největší inflaci od roku 2008) do vlastního zdraví, tedy právě třeba do kvalitního, nejlépe zapuštěného bazénu (ačkoli i ten nadzemní poslouží víc než dobře).

Cena nemovitosti pak navíc vzroste až o statisíce a členové rodiny, kamarádi, přátelé i vybraní sousedé získají možnost relaxace u vody. V úzkém kruhu a soukromí. Veřejná koupaliště a bahnité rybníky, kde je hlava na hlavě, se stanou rychle blednoucí vzpomínkou.

Rozhodnutí vodnáře

Jestliže bazén dosud nemáte a váháte s jeho instalací, nečekejte. Pro začátek takového projektu je nejvhodnější právě zimní období. Jen tak budete mít dost času vybrat nejlepší řešení a stihnout přípravné práce s uložením bazénu i instalací provozních technologií dřív, než se příroda probudí.

Preferujete-li levnější bazén prakticky bez příprav a se snadnou montáží, bude ideální variantou ten nadzemní. Avšak ani modely s konstrukcí, která je má vyztužit, nemívají vždy dlouhou životnost a jsou prozatímním řešením. Oku estéta navíc ladit nebudou.

Bazén, v němž se budete cítit jako ryba ve vodě – a to po mnoho let – je spíš ten zapuštěný. Největšímu zájmu se v současnosti těší přelivové moduly naplněné po samotný okraj a připomínající bazény hotelové.

Voda přetéká do žlábku po obvodu a shromažďuje se v akumulační nádobě. Následně ji čerpadlo převádí do filtrační jednotky, odkud se vrací dokonale vyčištěná tryskami na dně zpět.

Jednodušším a levnějším řešením je tzv. skimmerový systém. Sbírá nečistoty z hladiny ještě dřív, než klesnou ke dnu, a tím předchází množení mikrobů a řas.

Každému dle představ

Bazény mohou být zcela či částečně zapuštěné, samonosné, i vypláštěné do betonového základu těžkou fólií umožňující netradiční tvary odpovídající snovým přáním. Fólie navíc odpuzuje mikroorganismy, je odolná vůči UV záření, účinkům chemicky upravené vody i plísním.

Na trhu jsou také polypropylenové/plastové bazény, nejběžnější jsou však bazény laminátové a sklolaminátové používající kopolymery s certifikací pro pitnou vodu. Tvoří je jednolitý modul a jejich povrch neruší žádný spoj. Současně už mohou obsahovat i masážní trysky nebo mít přímo zabudovaný protiproud. Jejich výhodou je také široký límec umožňující,podsunutí‘ dlažby.

A to už jsme u nejbližšího okolí. Každý bazén pochopitelně potřebuje zázemí: dostatečný zdroj vody, přívod elektřiny pro čerpadlo, filtrační zařízení, místo na uložení čisticích robotů, atd.

„Prakticky všichni zákazníci si pořizují bazén včetně příslušenství a technologií pro úpravu vody, ať už je to řešení solniček, nebo přístroje na desinfekci vody kombinací elektrolýza/hydrolýza jako například Oxilife 2020,“ říká Daniel Bareš z firmy Albixon. A dodává, že „...přidáním tepelného čerpadla si prodloužíte koupací sezonu od jara do podzimu podobně jako zastřešením bazénu.“

Zastřešení je v naší zeměpisné šířce téměř povinné – zdvihá teplotu vody až o 8 °C a současně zamezuje znečištění listy, pylem i deštěm. Navíc chrání děti či domácí zvířata před pádem do vody. Díky němu můžete posílat známým provokativní koupací selfie ještě v září, případně i během zimy, kdy fungují venkovní vířivky a swim spa.

„Naše produkty s termálním krytem pro celoroční využití se staly v posledních dvou letech opravdu žádané,“ potvrzuje Kateřina Kadlecová z firmy USSPA. Možná je coronavirovým fenoménem otužování v ledové vodě ve volné přírodě, ale není to disciplína pro každého. Posílit imunitu s využitím vody a rozdílných teplot lze zkrátka i o poznání příjemněji.

„Zkuste teplou vodu, přesněji vodu vyhřátou nad teplotu těla. Pobyt v ní má svá specifika. Ať už dáváte přednost plavání, nebo jste vyznavači relaxace ve venkovní vířivce, máte možnost naplno vytěžit blahodárné účinky hydroterapie v kombinaci s různým ročním obdobím. V chladných měsících roku jsou tyto účinky ještě o něco pestřejší stejně jako zážitek ze zimní koupele v horké lázni,“ vysvětluje fyzioterapeutka Pavla Skopalová z MINT Terapie.

Hřiště nejen na pólo

Bazén je dlouhodobá investice, proto je důležité zamyslet se nad tím, kdo a jak často ho bude využívat a co od bazénu očekává. Bazén se totiž může stát místem, které lze kromě klasického plavání a dětských radovánek proměnit ve sportovní hřiště pro vodní modifikace sportů, jako je volejbal, pólo, házená apod.

Při pořizování bazénu je důležité k těmto faktorům přihlédnout a vybrat ten, který bude plnit konkrétní požadavky, potřeby i možnosti. Například pomocí protiproudu lze bazén využívat ke zvýšení fyzické kondice.

Plavání je pro člověka přirozené, má kladný vliv na pohybový aparát a přináší celkové uvolnění. Zatímco běhání udržuje kondici, ale namáhá klouby, plavání jejich pohyblivost zlepšuje. Zapojujete při něm na 70 % svalstva a prospívá i lidem s onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem či trpícím na křečové žíly.

S provozem bazénu jsou však spojena i jistá úskalí. K moři či rybníku si zajedete, vykoupete se a pak se sbalíte a hurá domů, aniž byste se o cokoli starali, s výjimkou věcí, které jste tam zapomněli. Bazén vyžaduje stálou péči. A také pravidla bezpečného provozu.

Což potvrdí ti, kteří ho na zahradě či dokonce v domě už mají. Brzy je čeká příprava na jeho zprovoznění. Co všechno zahrnuje?

Opakování je matka moudrosti

„Nastartování“ bazénu začíná, když teplota bazénové vody dosáhne 10 °C. Později narůstá pravděpodobnost tvorby řas, množení bakterií a dalších mikroorganismů.

Vyndejte z vody dilatační plováky a síťkou odstraňte nečistoty. Zavřete ventily sání, výtlaku oběhového, případně protiproudého čerpadla.

U přelivového bazénu vyjměte ze sání v žlábku zátky, instalujte tam sítka a zazátkujte odpad. Pak odzátkujte cirkulační trysky, zátku nechte jen v té odvzdušňovací.

Další kroky platí i pro majitele bazénů se skimmerem. Namontujte zpět čerpadla a ostatní technologii. Předtím se ujistěte o čistotě dosedacích ploch a drážek plastových šroubení. Utahujte je opatrně, aby nedošlo k mechanickému poškození!

Následně otevřete všechny ventily a po zaplavení celého systému se přesvědčte o těsnosti spojů. Před spuštěním oběhového (filtračního) čerpadla přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „Filtrace“.

Přesvědčte se, že jeho vlasový filtr je zcela čistý, a pak už můžete zapnout i zbylé přístroje. Nikdy nepřepínejte funkce šesticestného ventilu za chodu oběhového čerpadla, mohlo by dojít k jeho poškození.

Po napuštění bazénové vody do provozní výšky změřte hodnotu pH vody, musí se pohybovat v rozmezí 7,0–7,4, chlór v hodnotách Cl 0,1–0,6. Voda může být zprvu kalnější, někdy je zabarvená atd.

Je to ale jen její prvotní reakce na chemické prostředky i spuštěné technologie typu ionizátor či solinátor, jež celou zimu odpočívaly. Brzy se to změní, ostatně do léta je ještě daleko.