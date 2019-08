Co s bazénem, aby se voda nezkazila, když odjedete na dovolenou

Před odjezdem na dovolenou je vhodné zkontrolovat čistotu filtrační náplně v pískové filtraci a vyčistit filtrační košíčky ve skimmeru a v čerpadlu filtrace. Neuškodí preventivně pískovou náplň řádně propláchnout. To lze snadno pouze otočením páky na filtračním tělesu.

Pokud je však hodně znečištěná, raději ji vyměňte za novou. Pískové náplně jsou běžně k dostání v ceně kolem 250 korun za 25 kilogramů. Jde o to, aby v době nepřítomnosti pracoval filtr stejně dobře jako normálně, kdy však můžete funkčnost průběžně kontrolovat.

Sesbírejte síťkou z hladiny všechny plovoucí nečistoty a dno bazénu důkladně vysajte bazénovým vysavačem. Je-li to nutné, odstraňte i proužek nánosu, který se často tvoří na rozhraní stěny bazénu a vodní hladiny.



Vlastnosti vody jsou základ

Základem pravidelné údržby vody v bazénu, která předchází jejímu znehodnocení, je udržování jejích vlastností. Pravidelně se začíná stanovením a udržováním správného pH a obsahu chloru.

Kyselost nebo zásaditost vody by se měla udržovat v rozmezí 7,0 až 7,4 pH. Měřič pH patří do základní výbavy každé majitele bazénu. Hodnota pH vyšší než 7,4 může způsobit ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnosti chlorových přípravků, zápach po chloru a podráždění očí či pokožky.

Při hodnotách pH pod 7,0 může zase docházet ke zvýšenému korodování kovových částí bazénu, blednutí barev materiálů, ze kterých je bazén vyroben, a také k podráždění očí a pokožky.

Před delší nepřítomností se doporučuje preventivně algicid, tedy přípravek proti tvorbě řas. Zajistěte, aby po dobu vaší nepřítomnosti měla voda stálý přísun správného množství chloru, který ji dezinfikuje. Ideální je k tomu použít plovoucí dávkovač, do kterého vložíte pomalu rozpustné chlorové tablety.

Posledním krokem, který byste měli před odjezdem učinit, je zakrýt bazén krycí plachtou. Tak vodu ochráníte před zbytečným znečištěním (prach, pyl, listí nebo hmyz) a tím snížíte případné nebezpečí jejího zakalení nebo zezelenání.

Zajistěte, aby po dobu vaší nepřítomnosti písková filtrace automaticky alespoň jednou za den přefiltrovala celý objem vody v bazénu. Vyplatí se požádat někoho z rodiny nebo spolehlivého souseda, aby se občas zašel podívat, zda filtrace běží, jak má.

Jak si poradit s problémy

Pokus se příprava zanedbá, může dojít ke kažení vody, ale náprava je jednoduchá. V první řadě musíte zkontrolovat pH.

Dokud vše neuvedete do správné rovnováhy, nebudou ostatní prostředky fungovat správně a spotřebujete jich daleko víc. Určitě zkontrolujte i filtraci, ta je velkým pomocníkem při pokusu uvést vodu do původního stavu.

Co dělat, když je voda zakalená? Vmíchejte do ní flokulant, který kal vysráží do drobných vloček. Ty pak snadno odstraníte bazénovým vysavačem. Vodu pak důkladně přefiltrujte.

Když voda začne zelenat, do bazénu vmíchejte rychle účinkující desinfekční prostředek, obvykle se označuje termíny jako chlor šok, a přidejte flokulant na vysrážení nečistot podobně jako v předchozím případě. Vysrážené vločky následně vysajte a vodu poté filtrujte, dokud není zase průzračná.