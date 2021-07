Vše, co jste chtěli vědět o bazénech. Ptejte se odborníka

Kdy je ideální začít se stavbou bazénu, jaký druh chemie je pro vás optimální, kterému způsobu filtrace vody byste dali přednost? Otázek je ještě daleko více.

Například kdy by bylo vhodné k bazénu postavit zastřešení, jak si poradit s čištěním bazénu, kam se hodí ohřev vody nebo jak udržovat vodu v bazénu v letních vedrech tak, aby byla stále křišťálově čistá.

Co vás bude rozhodně zajímat? Určitě způsob filtrace bazénové vody. Kdy je ještě možné spoléhat na jednoduchý a levný způsob pomocí kartuše, a kdy už je raději vhodné použít dražší, ale účinnější pískovou filtraci?

Další otázka: co určuje kvalitu vody v bazénu tak, aby byla skutečně čistá, ale zároveň nepřechlórovaná a nepálila v očích? A proč vlastně bazénová může pálit? Od toho se odvíjí další problematika, tedy způsob testování vody v bazénu tak, aby bylo možné zjistit její parametry.

Mnoho lidí se také setkává s tím, že za horkého počasí se kvalita vody v bazénu rapidně zhoršuje, a neví, co s tím dělat. Jaký přípravek použít v těchto případech. A jak souvisí zásadní vlastnosti vody s její kvalitou?

Můžete samozřejmě pokládat i zásadní otázky související se samotnou stavbou. Má cenu pořizovat velký a nákladnější kopaný bazén, anebo stačí malé „plivátko“ pro děti? A kdy je vhodné takový bazén stavět. Je to jedno, nebo je optimální termín na jaře či na podzim?

A má cenu rovnou objednat i zastřešení bazénu, má to nějakou přidanou hodnotu? Navíc se teď nabízí spousta vychytávek jako ohřev bazénu nebo tepelné čerpadlo. Je to v praxi k něčemu a pro jakou příležitost se to hodí?

Na toto vše se můžete ptát do středy 28. června, kdy v 11:00 zasedne odborník k počítači a na vaše nashromážděné otázky bude postupně odpovídat.