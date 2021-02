Pes nemá sluchovou, ale vizuální paměť. Naučte se jeho řeč těla

Psi jsou zvyklí na řeč těla, kterou mezi sebou hojně využívají. To ostatně potvrzují i cvičitelé psů, kteří tvrdí, že čtyřnozí mazlíci nemají sluchovou, ale vizuální paměť. Když psovi názorně ukážete, co má dělat, je pro něj jednodušší si to zapamatovat, než když na něj křičíte dokola jedno slovo. Se zajímavým zjištěním přišli i vědci, kteří tvrdí, že kromě „řeči těla“ využívají pejskové i svou intuici a empatii. Dokážou dokonce předvídat také nálady, povely, a i celkové chování svého páníčka.