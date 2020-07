KVÍZ: Rozumíte řeči svých mazlíčků?

, aktualizováno

I zvířata se s vámi snaží komunikovat. Jde jen o to, jestli víte, co se vám snaží sdělit. Naučte se jejich řeč a uvidíte, že si hned budete lépe rozumět. Zjistěte například, co znamená, když se papoušek chlubí svým ocasním peřím, když pes zívá nebo jak dává morče najevo nespokojenost.