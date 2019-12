ROZSTŘEL: Veterinář poradí, jak přežít s mazlíky konec roku ve zdraví

Středečního hosta pořadu Rozstřel se bude moderátorka Karla Mráčková mimo jiné ptát, s jakými problémy přicházejí čtyřnozí mazlíčci během svátků k veterinářům nejčastěji, či nakolik lze psy uchránit silvestrovského šílenství.

ZDE můžete vložit dotaz pro MVDr. Romana Skalu Ptát se můžete i vy, například na největší mýty spojené s chovem psů, koček i dalších domácích zvířat. Jakou otázku byste zkušenému veterináři položili?

S MVDr. Skalou jste si mohli nedávno přečíst rozhovor Pes celý život čeká na to, až ho někdo sprdne, říká veterinář. V něm mimo jiné prozradil, že i mezi zvířaty jsou hysterici, agresoři, rozmazlenci, kňourové, upovídálci, introverti či extroverti a podle toho se s nimi musí pracovat.

„Když si to majitelé neuvědomí a neumějí s tím pracovat, zvýrazní se potom jen ty špatné vlastnosti. Ve chvíli, kdy se k chlupáčovi jen přiblížíme a on začne ječet a ňafat okolo sebe, páníčci ho začnou litovat a vždycky si vymyslí nějakou nesmyslnou teorii, proč to tak je. Nikdo neřekne, špatně jsem ho vychoval,“ řekl v rozhovoru mj. na rovinu.