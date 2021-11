Mohli by tvorové podobní pijavenkám přežívat miliony let třeba i na Marsu? „Chemické složení marťanské půdy je úplně jiné než pozemské půdy. Takže ani nevíme, jaké organismy bychom měli hledat. Já jsem skeptická, že by organismus mohl přežít 100 tisíc let, natož miliony let. Na druhou stranu ale i 24 tisíc let je pro mě zázrak,“ říká vědkyně Natalija Jakovenko. | foto: Josef Hora, 5plus2.cz