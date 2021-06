Organismus přežil v ledu 24 tisíc let, odhady počítaly jen s deseti

Mikroskopický mnohobuněčný organismus přežil zmrzlý v sibiřské řece 24 tisíc let. Uvádí to nová studie zveřejněná v časopise Current Biology. Původní odhady vědců počítaly s pouhými deseti lety, které jsou organismy schopny zmrzlé přežít. Nyní mají za to, že schopnost organismů přežít v ledu je v podstatě neomezená.