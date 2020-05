Tréninky v sauně i v mrazicím boxu. Legendární český Ironman vypráví

V nohách má Vabroušek také více než dvě stovky náročných závodů na tratích série Ironman (Železný muž), ze kterých si 46krát odnesl zlato. „Při závodech mám mnohokrát pocit, že je konec, že už se z toho nevyhrabu. Tělo protestuje proti destrukci, které ho vědomě vystavuji. Je to neustálý dialog mezi myslí a tělem. Ono se vás snaží v rámci sebezachování přesvědčit, že to, co děláte, je nezdravé a že to prostě už nedáte,“ vysvětluje.