Někteří mořští slimáci se zbavují těla. Nechají si dorůst nové

Výzkum publikovaly Sajaka Mitohová a Joiči Jusaová z Nara Women’s University v Japonsku, objevil se v několika odborných médiích, například v Current Biology. Vědkyně si všimly, že třetina z laboratorně chovaných mořských slimáků Elysia marginata(mořští plži z řádu zadožábrých) se dokázala zbavit těla, a to včetně veškerých pro život důležitých orgánů, jako je srdce, ledviny, střeva a většina reprodukčních orgánů.

Když tento jev sledovaly, pozorovaly, že hlava se nadále pohybovala i bez orgánů. Během několika dní se začaly uzavírat rány po oddělení těla a hlavy se začaly živit řasami. Do dvaceti dní byl celý proces regenerace ukončený.

Takto se pohybovala hlava slimáka po oddělení od těla:

Zajímavé bylo, že tento proces se odehrával hlavně u mladých jedinců (226–336 dní po vylíhnutí). U těch starších zhruba do dvou let stáří tento proces obnovy nenastal. Hlavy se nezačaly krmit a do deseti dnů uhynuly.



Přitom těla na doteky a jiné podněty reagovala. Postupně se zmenšovala a bledla, očividně ze ztráty chloroplastů, které umožňují slimákům přežít pouze díky fotosyntéze několik měsíců. Nakonec se těla rozložila. Ale ještě chvíli před tím byl stále viditelný tlukot jejich srdce.

Detail hlavičky mořského slimáka

Podobná pozorování se odehrávala i v terénu u jedinců Elysia atroviridis, kteří byli parazitování organismem Arthurius sp. Většina jedinců s parazitem dokázala obnovit tělo na rozdíl od těch, kteří jím nebyli napadeni.



Podle biologů je funkce této schopnosti zatím nejasná. Z přírody jsou známé schopnosti některých živočichů obnovit část těla kvůli úniku před predátory. U těchto mořských slimáků však o této motivaci nelze mluvit, protože obecně mnoho nepřátel nemají.

Autorky studie se však zamýšlejí nad tím, zda na schopnost regenerace nemá soužití s parazitem. Ten zasahuje do většiny jeho těla včetně jeho reprodukčních orgánů. Vzhledem k tomu, že obnovený živočich byl bez parazitů, je otázkou, zda tu nejde o obranu a nutnost vyloučení parazita z těla i za cenu ztráty podstatné části své schránky.