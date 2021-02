Na Tchaj-wanu objevili prehistorického dravého červa, útočil z mořského dna

Podmořskou noru, kterou před 20 miliony let obýval dvoumetrový červ, objevili vědci u pobřeží Tchaj-wanu. Tunel, z něhož vyskakoval na nic netušící kořist, datují do období třetihor, tedy do doby, kdy byl ostrov pod vodou. Jeho menší potomci tam žijí dodnes.