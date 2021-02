Politici se střídají, Larry zůstává. U premiéra chytá myši už deset let

Do Downing Street č. 10 se Larry dostal jako čtyřletý z útulku Battersea Dogs and Cats Home. „Vzpomínám si na Larryho, jako by to bylo včera. Přišel k nám jako toulavý kocourek, který evidentně potřeboval pomoc. Nikdo z nás by si tehdy nedokázal představit, jak se bude ubírat jeho další osud,“ vzpomíná Lindsey Quinlanová z útulku.

A Larry se snažil. Stal se nejen skvělým vyslancem „svého“ útulku, ale také ukázal svými výkony, že je to kočka, jak se patří, a stal se Vrchním myšilovem právem.

Jeho případ svědčí o tom, jak vrtkavá štěstěna umí být. V jednu chvíli jste přehlíženým tulákem, ve druhé se stanete miláčkem celého světa a politické reprezentace.



Larry po dobu svého působení zažil tři premiéry, počínaje Davidem Cameronem. Ten byl podezřívaný z toho, že není příliš velkým fanouškem koček, ale nakonec s Larrym vycházel docela dobře.

Podporu nabídl i Therese Mayové. Nyní už čtrnáctiletý „mladík“ slouží pod Borisem Johnsonem. Vzhledem k tomu, jak je sledován, vzrušila veřejnost zpráva, že byl zastižený při rvačce s holubem. Lidé tehdy s nadsázkou tvrdili, že už je nervozní z dlouho trvajícího stavu pandemie covidu a tím pádem trochu vykolejený.

Larry zažil i několik významných zahraničních návštěv. S Barackem Obamou si prý docela padli do noty, ochranku Donalda Trumpa rozhodil tím, že si lehl pod jeho auto, čímž měl narušit jeho bezpečnost.

Každopádně o jeho oblíbenosti svědčí i video, v němž strážník přivedl domů deštěm zmáčeného Larryho přímo ke dveřím úřadu a které „rozplakalo polovinu národa“.

Kočky se vyskytují v úřadu už od dob vlády Jindřicha VIII., tedy od 16. století. Ale jenom dvě z nich získaly oficiální titul Vrchní myšilov: Humphrey (předchůdce kočky Sybil) a Larry. Ostatní byly takto pojmenovávané také, ale šlo spíš o neoficiální vlídné pojmenování tiskem a obyvateli Británie.

Zajímavé je, že poté, co odešla Sybil, byl několik let Downing Street bez kočky, ale v roce 2011 bylo hlášeno, že se tam objevily krysy. To se neobešlo bez horečnatého jednání vlády a spekulací tisku.

Až se v tisku objevila zpráva, že během jednání vlády se objevila frakce přející si pořízení myšilova. A nakonec se 14. února objevilo oznámení, že problém je vyřešený a povolán bude Larry.

Ani Larrymu se však nevyhnuly politické šarvátky a tlaky. V roce 2012 byla do funkce povolána kočka Freya patřící kancléři Georgi Osborneovi. Aby nebyl Larry uražený, nazývalo se to jako sdílená pracovní pozice, nicméně Freya vydržela v myšilovské pozici jen do roku 2014, kdežto Larry kraluje dodnes.