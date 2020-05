Víte, co chce vaše kočka říct? Překladatelský manuál vám poradí

Kromě hlasového projevu využívají kočky řeči těla, dokonce i mimiky doplněné o zvětšování nebo zmenšování očních zornic či postavení hmatových vousů.

Co tím říká? Bojí se? Je spokojená? Vyhrožuje vám, nebo se chce přátelit? Jestliže chcete kočce lépe porozumět, pozorujte její projevy a jistě brzy pochopíte, co po vás chce a co vám říká.



Podle kočičí expertky je olizování vrcholným projevem kočičí lásky.

Když naléhavě mňouká, obvykle je s něčím nespokojená a upozorňuje vás na to.

Když mňouká a drcá do vás, nejspíš má hlad, říká si tak o jídlo, chce jíst.

Když leží na zádech, máte její absolutní důvěru, kočky si nenechají jen tak na břicho sáhnout. Važte si toho.

Když vám olizuje ruce, má vás opravdu ráda, pečuje o vás.

Když do vás strká packou, chce si získat vaši pozornost.

Když má vztyčený ocas, je klidná, spokojená, cítí se dobře.

Když má ocas do otazníku, dává vám tím najevo, že si jí máte všímat, chce si hrát.

Když je přikrčená a sklopí uši, cítí se nějak ohrožena, má strach, bojí se.

Když mrská ocasem sem a tam, je nervózní, vykolejená. Pozor, mohla by zaútočit.

Když se vám motá pod nohama, to si vás otírá a značkuje, bere vás do rodiny.

Když vrní a přede, je spokojená a dává vám najevo, že vás má ráda a je jí u vás dobře.

Když na vás „šlape zelí“, jednak je to pro vás příjemná masáž, jednak vám tím vyjadřuje velikou lásku.

Když je vám pořád v patách, prostě si vás hlídá, vzala vás do smečky, a proto vám chce být nablízku.

Když přivírá oči a nechá se hladit, je klidná, uvolněná, to je ten nejsilnější důkaz kočičí lásky.

Když do vás drcá hlavou, označkuje si vás, jste jen její, je to výraz největšího přátelství.

A jak je u koček to s věkem?

Podle statistik se kastrovaná zvířata dožívají vyššího věku než nekastrovaná. Volně žijící kočky se dožívají 8 až 10 let, u doma chovaných je průměrný věk 15 až 20 roků. Záleží přitom na životosprávě, pohybu, návycích.



Každopádně se doma chované kočky mohou dožít velmi vysokého věku, jsou známy případy koček až přes 30 let.