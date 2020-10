Kočky pomáhají od bolesti, stresu i smutku. Umí snížit tlak i napětí

Kočky jsou velice nezávislá, důstojná a moudrá stvoření. Ostatně, staří Egypťané je uctívali jako symbol plodnosti, mateřství, krásy a štěstí už 2500 let před naším letopočtem.

Každá kočka je jiná, a i když jsou dost svéhlavé, dokazují nám dennodenně i ony, že nás mají rády. Vyhledávají naši společnost, ochotně se nechávají hladit. A pokud nás něco bolí, bývají to obvykle právě kočky, které náš zdravotní problém jako první odhalí. Přiběhnou, lehnou si na naše bolavé místo, předou, zahřívají ho a nám se zdá, že bolest pomalu ustupuje.

Jestliže je člověk opravdu nemocný a potřebuje se léčit v posteli, kočka ho ani tehdy neopustí. Vydrží u něj v klidu ležet i několik hodin.

Kočky jsou jako hojivý obklad

Napadlo vás někdy, proč to kočky dělají? Proč si k nám lehají, když jsme nemocní? Podle odborníků na bioenergetiku jde o tzv. biorezonanční efekt. Kočka prý dokáže rozpoznat, s čím má její majitel problém.

Cítí „negativní energii“ a odhalí spolehlivě i ty nejjemnější projevy stresu, bolesti, napětí, nervozity, agrese či smutku.

Jak to vlastně probíhá? Kočka přiběhne, „zalehne“ místo, které vykazuje negativní energii, a obvykle začne příst. A co se děje s námi? Náš tep se díky tomu postupně zklidňuje, tím klesá i tlak, pomalu mizí napětí cév a hladkého svalstva. Uklidníme se, uvolníme a naše bolest se zmírní nebo ustoupí docela.

Známá čisla – lidé, kteřé mají doma kočku: Žijí v průměru o deset let déle než ostatní.

Mají výrazně nižší hladinu cholesterolu a lepší krevní tlak.

Mají lepší imunitu právě díky kočičímu vrnění.

Navštěvují lékaře v průměru 5x méně než ostatní.

Mají o 40 % menší riziko infarktu.

Pokud si kočka často lehá k vaší hlavě, může to znamenat problémy se zvýšeným tlakem nebo migrénou. Když vyhledává vaše levé rameno či lopatku, prý to signalizuje problémy se srdcem. Polohou na zádech potvrzuje problémy s ledvinami. Ukládá-li se na nohy, mohlo by jít o nízký tlak nebo prochladnutí.

Kontakt s kočkou nás zbavuje napětí

I nám kočičí společnost dělá dobře. Hlazení její srsti a naslouchání hlubokému předení v nás uvolňuje nahromaděný stres a deprese a navozuje klid, mír a pohodu. Únava v takových chvílích mizí jako zázrakem a je nám fajn.

A pak je tu samotné předení (jehož vibrace se nacházejí v rozmezí 20 až 140 Hz) a jeho tajemná léčivá síla. Bylo zjištěno, že kočičí předení o frekvenci kolem 25 až 50 Hz je to nejlepší k podpoře silných kostí. Také mírní symptomy ztíženého dýchání. Je mimořádně prospěšné jak pro kočičí, tak i pro lidské zdraví.

Vibrace předení napomáhají léčit různé infekce a otoky, zlepšují pevnost kostí, stav svalů, navíc také urychlují hojení ran.

Tohoto poznatku využila dokonce americká NASA, která už několik let dodává astronautům speciální vibrační pásky, napodobující kočičí předení, tedy jeho zmíněnou frekvenci.

Výsledky průzkumu potvrzují, že se tak daří omezit zdravotní komplikace, které kosmonauty ve vesmíru provázejí.

Takže pokud vás něco trápí, bolí vás klouby, hrozí vám osteoporóza nebo máte z něčeho strach, pořiďte si kočku, nebudete litovat.