Na dortu se zrcadlovou polevou si můžete vyzkoušet moderní cukrařinu

Téměř v každé rodině se pečou přinejmenším nějaké oblíbené řezy, většinou na plechu a rozkrájené na jednotlivé zákusky, tedy tzv. buchta na plech. Ty se spolu s tradičními kremrolemi z listového těsta pekly minulou sobotu i v dalším díle televizní soutěže. A nakonec dort s polevou z kondenzovaného mléka a bílé čokolády, která se – pokud je dobře připravená – leskne jako zrcadlo.

Poprvé se podělila o video z přípravy této efektní reflexní polevy na sociálních sítích ruská cukrářka Olga Noskova v roce 2016, což není tak úplně dávno. Není divu, že pro většinu soutěžících byla příprava této polevy premiérou.

Jenže u opravdu dobrého dortu zdaleka nejde jen o zrcadlový efekt, záleží i na jeho celkové prezentaci, na konzistenci korpusu, případně želé či pěny, i vyladění chuťových kombinací. V tomto případě jeden z nejlepších dortů upekla soutěžící Anička, recept na něj najdete níže.

„Zrcadlovou polevu jsem dělala zatím jen jednou na pařížský dort, ale pouze tmavou, nikoli obarvenou. Ta se mi povedla, i přes to, že to byla premiéra. Tak snad tomu tak bude i u barevné a v mnohem větším měřítku. Zvolila jsem ovocný s tzv. Red Velvet základem a jahodami. Samotná poleva je totiž dost sladká, v kombinaci s ovocem tak ale působit nebude,“ řekla před pečením.

Zrcadlová poleva na dort neboli ´mirror glaze´ Jejím základem je již zmíněné kondenzované mléko, bílá čokoláda, cukr, želatina a vybrané barvivo, o jejím lesku pak rozhoduje správná teplota. Poleva by ve chvíli, když ji naléváte na předmražený dort, měla mít ideálně 35 až 37 °C.

Pokud rádi pečete svůj vlastní vyzkoušený dortový korpus a máte i oblíbený krém, zrcadlovou polevu si klidně můžete vyzkoušet na nich. A jakmile začne sezona jahod, zkuste si připravit i tento ovocný sametový od Aničky. Podle porotců vypadá a chutná jako od francouzských cukrářů.

Recept na červený sametový dort se zrcadlovou polevou podle Aničky

Ingredience potřebné na korpus:



500 g hladké mouky

226 g změklého másla

500 g cukru krupice

30 g kakaa

4 vejce

2 lžičky vanilkového extraktu

480 ml podmáslí

červená gelová barva

3 lžičky vinného octa

2 lžičky jedlé sody

1 lžička soli

Všechny ingredience by měly mít pokojovou teplotu.

Troubu předehřejte na 175 °C, dno formy vyložte pečicím papírem a boky vymažte máslem. Mouku na těsto prosejte a smíchejte se 30 g kakaa a lžičkou soli. V míse vyšlehejte změklé máslo, přidejte cukr a šlehejte zhruba 2 až 3 minuty. Poté postupně po jednom čtyři vajíčka a důkladně zašlehejte, nakonec přidejte lžičku vanilkového extraktu.

Ve 480 ml podmáslí důkladně rozmíchejte trochu gelové barvy a obarvené podmáslí střídavě s moukou přišlehávejte do máslové směsi. Šlehač přitom nechte pracovat na nižší otáčky. Ve skleničce si smíchejte 3 lžičky vinného octa se 2 lžičkami sody, promíchejte a ihned ručně vmíchejte do těsta.

Nalijte do formy a na 175 °C pečte 45 až 60 minut. Nechte vychladnout, ořízněte a vyklopte z formy. Vychladlý korpus si umístěte do ráfku na stříbrný karton o průměru 29 až 30 cm, spodek si vystelte fólií.

Na jahodovou náplň potřebujete:



750 g čerstvých jahod

17 polévkových lžic cukru krupice

1 sáček čiré dortové želatiny

cca 200 ml vody (do želé)

750 ml 33% smetany ke šlehání

2 želatinové ztužovače (za studena)

12 želatinových plátků

10 polévkových lžic vody (do plátků)

moučkový cukr (do šlehačky)

Čerstvé jahody omyjte a nakrájejte na kousky. Dejte do hrnce, přidejte 15 polévkových lžic cukru krupice, vařte asi 3 minuty, odstavte a rozmixujte.

Čirou práškovou želatinu smíchejte se 2 polévkovými lžícemi cukru, přidejte cca 200 ml vody, rozmíchejte a minutu povařte. Zamíchejte do části jahod, nalijte do malé formičky vystlané fólií a umístěte do mrazáku. Mezitím si dejte 12 želatinových plátků nabobtnat do 10 polévkových lžic vody cca na 10 minut.

Potom si vyšlehejte do „téměř tuha“ 750 ml šlehačky s moučkovým cukrem. Následně vyždímejte namočené želatinové plátky, vhoďte je do jahodové směsi a zahřejte, aby se rozpustily. Nechte trochu zchladnout v jiné misce a poté přimíchejte ušlehanou šlehačku.

Nakonec si rozmíchejte 2 želatinové ztužovače ve 200 ml vody, což trvá asi minutu, a následně je přimíchejte do náplně. Částí náplně zalijte korpus, navrch doprostřed dejte ztuhlé želé a okolo dolijte zbytkem náplně. Urovnejte, zakryjte folií a dejte zmrazit. Jakmile se to podaří, ztuhlý korpus dortu podle potřeby začistěte horkým nožem namáčeným do vody a vraťte ho do mrazáku.

Na zrcadlovou polevu si připravte:



340 g cukru krupice

232 ml vody

406 g bílé čokolády

6 plátků želatiny

232 g slazeného kondenzovaného mléka

5 polévkových lžic vody k nabobtnání

gelové barvy na obarvení (červená, růžová, bílá)

čerstvé nebo mrazem sušené (lyofilizované) maliny a 200 g bílé čokolády

Na polevu dejte do hrnce cukr, kondenzované mléko a vodu, vše zahřejte, aby se cukr rozpustil a směs se začala vařit a ihned odstavte. Poté si nechte bobtnat v pěti polévkových lžících vody 6 plátků želatiny asi 10 minut, poté je vyždímejte a nechte rozpustit v tekuté směsi (podle potřeby ji zahřejte).

Bílou čokoládu nalámejte na kostičky, nalijte na ni horkou směs, nechte minutku stát a poté vše rozmixujte dohladka. Polevu obarvěte na požadované odstíny, rozlijte si ji do nádobek s hubičkou, a nechte zchladnout na potřebných 35 až 37 °C.

Pak si zmrzlý dort vyklopte z formy, dejte zpět na mřížku a postavte na plech. Polevu správné teploty lijte nejprve doprostřed a postupně ji rozlijte po celém dortu. Dort nechte na mřížce alespoň 15 minut, než poleva ztuhne, a poté stékající polevu odkrojte. Dort přeneste na podložku, na které ho budete servírovat, a decentně ho dozdobte dekorací z bílé čokolády a malinami.