Kuchař je řemeslník, který si může špínu s chutí olíznout, říká Václav Frič

Jak se stalo, že proslulý kuchař vládnoucí české kuchyni se ocitnul v Čakovičkách? Sedíme v sousedské hospůdce se stolem pro štamgasty.

To je jednoduché, prostě odtud pocházím. Mám tady tátu, strejdu, kamarády, se kterými jsem vyrůstal. Ale je pravda, že jsem dvacet pět let vařil v Praze. Ale to každodenní dojíždění při stále zhoršující se dopravě se už nedalo vydržet. A šéfkuchařem jsem se stal v době, kdy jsem založil rodinu, ale viděla mě jenom ráno a večer, mnohdy už spali. Takže mi logicky nadávali. Tak jsem postavil hospodu, kde nahoře bydlíme. Což má tu výhodu, že třeba když jdou děti ze školy, můžou se stavit na oběd, ale každopádně se vidíme.