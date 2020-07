Špekáček je králem opékání. Řezníci radí, jak si uzeninu správně připravit

12:00 , aktualizováno 12:00

S postupujícím létem sílí opékání a grilování. Do praskání ohně se ozve zasyčení, to když na klacku napíchnutý špekáček „zjihne“ a pustí do žhavých uhlíků trochu tuku... Tak vypadá nejčastější kontakt našince s nekorunovaným králem českých uzenin. Aby ze společného setkání vyšel strávník nadšen a zdráv, je třeba o špekáčku ledasco vědět.