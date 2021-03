Robotický vysavač je dobrý na drobný úklid, koberce svěřte raději klasice

Pořídit si pomocníka, který bude v domácnosti sám uklízet, zní lákavě a zláká to nejednoho kupujícího. Nejmodernější robotické vysavače toho zvládnou už opravdu hodně, přesto je dobré mít při jejich pořizování realistická očekávání.

Vysavače si zvládnou poradit se znečištěním, které vznikne během dne, ovšem je jasné, že zaschlé skvrny či nečistoty odstranit nedokážou. Mají poměrně malou kapacitu nádoby na prach, a co se čištění koberců týče, rozhodně se nedokážou vyrovnat těm klasickým, ručním. Zvláště pokud máte doma koberce s vysokým chlupem, nepočítejte s dobrým úklidem.

Móda, nebo chytrá reklama?

Robotické vysavače se staly skutečným trendem. Aby ne, když podle reklam, které denodenně vídáme v televizi, dokážou perfektně vyčistit celý byt díky zmáčknutí jediného tlačítka.



Je však nadšení nad těmito hi-tech zřízeními na místě? Samostatně pracující roboti jsou bezpochyby roztomilou vymožeností, ale pokud jde o samotné uklízení, na klasické vysavače zatím stále nestačí.

„Jsou velmi účinné na tvrdých podlahách, ale na kobercích má mnoho z nich problémy. Stejně jako v rozích místností a úzkých prostorách, kam se ty kulaté dobře nedostanou,“ upozorňuje specialistka na výběr robotických vysavačů Ludmila Pěkná.

Jednou z největších nevýhod robotických vysavačů je velikost nádoby na prach. Ve většině případů se pohybuje okolo půl litru, do prostoru o tomto objemu se příliš prachu nevejde a tak musíte vysavač často vyprazdňovat.

7. prosince 2010

Zejména pokud máte domácího mazlíčka a používáte přístroj na vysávání chlupů zvířete. V takovém případě bude nádoba brzy plná.



Někdy se může objevit i problém s čidly snímajícími míru naplnění zásobníku nečistot. Vysavač se tváří jako plný i po vyčištění nádobky, přitom stačí jen očistit i samotná čidla.

Tvrdá konkurence

V porovnání s klasickými vysavači mají ty robotické podstatně nižší výkon. To je ale podle odborníků celkem pochopitelné.

„Robotické vysavače ho ani nepotřebují. Vysoký výkon je u klasických vysavačů nutný pro putování nečistot skrz trubici a hadici do sáčku vysavače. To u robotických vysavačů odpadá,“ vysvětluje Pěkná.

Těm klasickým ale konkurovat nemůžou. „Dokážou si poradit s drobky a jinými nečistotami, ale s nahromaděným prachem nebo zaschlými nečistotami určitě ne,“ doplňuje Pěkná.

Achillovou patou všech robovysavačů je vysávání černých nebo velmi tmavých ploch. Tmavou barvu totiž roboti vnímají jako „propast“ a myslí si, že by do ní mohli spadnout. Proto na takový povrch obyvykle nevjedou.

Dvakrát měř, jednou řež

Není pochyb o tom, že opravdu kvalitní modely robotických vysavačů dokážou úklid v domácnosti značně usnadnit. Pracují, zatímco vy se můžete věnovat jiným, příjemnějším činnostem a díky svému tvaru a velikosti se hravě vejdou i pod postel nebo pod topení.

Jsou ale dobré především na menší úklid, na ten větší, důkladný je přece jen vhodnější klasický vysavač. I při jeho výběru však buďte obezřetní. Zaměřte se nejen na vzhled a výkon, ale i na sběr prachu, kvalitu filtrů či nároky na nutnou údržbu.

Skutečný výkon určuje trubice

Funkční vysavač totiž musí umět spolehlivě odstraňovat prach z koberců i podlah a současně zajistit, aby špína zůstala tam, kde ji chcete mít, tedy v sáčku nebo prachové nádobě. A k tomu je potřeba jak dostatečný sací výkon, tak i kvalitní konstrukční řešení hubice.

„Ta by se měla co nejlépe přisát na zem, aby se sací výkon rozložil po celé její šířce. Jen tak do sebe vysavač nasaje všechny nečistoty, které se na zemi nacházejí,“ podotýká Pavla Beníšková ze společnosti Vorwerk, vyrábějící moderní úklidové systémy.

Neméně důležitá je i kvalita sáčků, které slouží jako filtry vysavače a zadržují veškeré nečistoty. „Čím více mají vrstev, tím méně prachu propouštějí zpět do místnosti,“ doplňuje Beníšková. Proto kontrolujte parametry sáčků, které pořizujete, i podle toho, jaká je jejich filtrační schopnost.