Robotický vysavač jako špeh v domácnosti. Hackeři nepotřebují ani mikrofony

„Kupujeme si je nadšeně domů a nevidíme v nich nic nebezpečného,“ tvrdí Nirupam Roy, odborný asistent na Katedře výpočetní techniky na University of Maryland. Své poznatky popsal zde a zveřejnil je i v ACM Digital Library.

Nebezpečí vidí v tom, že mnohé robotické vysavače ke správnému fungování používají takzvaný Lidar. Systém vysílá laserový paprsek, který se odráží od ostatních povrchů a podle zpoždění mezi vysílačem a přijímačem měří vzdálenost od předmětu.

Nirupam Roy experimentoval s vysavačem Roborock, který je vybaven touto technologií. Ale upozorňuje, že by se problém mohl vyskytovat u jakékoliv výrobku vybaveného stejnou technologií.



Co lze zjistit?

„Ukázali jsme, že i když tato zařízení nemají mikrofony, můžeme systémy, které používají k navigaci, využít ke špehování konverzací a potenciálnímu odhalení soukromých informací. Tento typ ohrožení může být nyní důležitější než kdykoli předtím, když vezmete v úvahu, že si všichni objednáváme jídlo po telefonu a pořádáme schůzky přes počítač a často mluvíme o našich kreditních kartách nebo bankovních informacích,“ popsal možná rizika.

Za nabourání soukromí považuje i odhalení soukromých informací. „Popíšou komukoliv můj způsob života, zjistí, kolik hodin pracuji, nebo co sleduji v televizi, dokonce mohou odhalit moji politickou orientaci. To může být zásadní pro někoho, kdo by mohl chtít zmanipulovat volby, nebo mi zasílat třeba reklamní sdělení,“ tvrdí.



Lidar umožňuje vysavačům vytvářet mapy domů lidí, které jsou často uloženy v cloudu. Nejde jen o narušení soukromí, ale například inzerentům by to mohlo poskytnout informace, jako je velikost domu a úroveň příjmu.

Jak se Lidar promění na mikrofon

Laserový paprsek o vlnové délce několik nanometrů snímá místnost. Díky malé vlnové délce dokáže snímat i vibrace odrazového materiálu.

Metoda hackování pochází ze staré myšlenky pocházející už ze 40. let minulého století. Tehdy se vysílal laserový paprsek na objekt blízký zdroje zvuku. Typicky to bylo třeba okno místnosti.

Jak si při testu poradil robotický vysavač s nepořádkem?:

14. ledna 2020

Když se zpětně zpracoval, bylo možné z něj získat zvukové vlny. Tak byli špioni schopni odposlouchávat to, co se říkalo uvnitř místnosti, a to až ze vzdálenosti 500 metrů.

Kouzlo moderního odposlouchávání spočívá v tom, že moderní chytré robotické vysavače jsou napojeny na domácí wi-fi a stávají se tak součástí takzvané chytré domácnosti. Data se ukládají na cloudu, kam není až takový problém se dostat.

Nirupam Roy

Roy s týmem zkoušeli experimentovat s tím, že zachytávali prostý lidský hlas i zvuk hrající televize. Zkoušeli snímat i odražené zvuky, které se objevují v domácnosti, například z koše na papír, který jemnými vibracemi reflektuje ruch domácnosti v okolí. Nechyběla ani lepenková krabice či polypropylenový sáček.

Pomocí počítačového programu se pokoušeli analyzovat zvuky, které získali. Překvapivě se v porovnání s reálnými zvuky a s těmi odraženými shodli na 90 procent.

„Věřím, že jde o významnou práci, díky které si výrobci uvědomí tyto možnosti a přimějí komunitu v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí, aby přišla s řešeními, jak těmto druhům útoků předcházet,“ uvedl Roy.