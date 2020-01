Robotické vysavače s mopem umí hodně, kbelík s hadrem však nenahradí

Robotické vysavače se za poslední roky z „vířičů“ prachu, jak se jim hanlivě přezdívalo, výrazně zlepšily. Na kvalitě jejich vysávání se podílí především celková konstrukce, boční a hlavní kartáče a samozřejmě sací výkon. Jeho navýšení ovšem přináší vyšší hlučnost, většina výrobců uvádí číslo nad 70 decibelů. Protože však většina uživatelů spouští robotický vysavač při svém odchodu z domova, není to až takový problém.

U vysavače od Samsungu si můžete nastavit sací výkon ve třech úrovních a také vícenásobné plány čištění.

Samostatné robotické mopy se objevily už před několika lety, ale přílišné nadšení se nekonalo. Nejdříve je totiž nutné vysát pomocí klasického či robotického vysavače a teprve poté spustit „mopování“.

Smáčení podlahy však bývá výraznější, proto se nezřídka objevuje varování, že nejsou vhodné na dřevěné či citlivější podlahy.

A tak přišly spotřebiče 2v1, které vysávají a vytírají zároveň. A právě ty jsme vyzkoušeli. Do našeho minitestu jsme zvolili robotický vysavač Samsung PowerBot VR05R5050WK a Sencor SRV 9250BK (na trhu se nabízejí v poměrně obdobné cenové relaci, samsung za 9 999 Kč, sencor 8 990 Kč), k nim pak bezšňůrový tyčový vysavač Sencor 3 v 1 SVC 0740BL s mopem a možností vyjmutí ruční jednotky. To proto, abychom porovnali výsledek v okamžiku, kdy o kvalitě úklidu rozhoduje vedle techniky i lidský faktor.

Vysávání bez problémů

Oba robotické vysavače si s vysáváním tvrdých podlah poradily dobře, na koberci s vyšším vlasem se už drobné chybičky našly. Z hlediska uživatele je třeba v případě samsungu ocenit zejména velmi snadné vyprázdnění nádobky na odpad.

Stačilo vyjmout nádobku (má objem 0,2 l) a nad odpadkovým košem zmáčknout tlačítko. Dno se otevřelo a nečistoty skončily v odpadu bez zašpinění rukou. Příjemné je i řešení rotačního samočistícího kartáče, na nějž se nenamotávají vlasy, což je v rodinách, kde mají ženy dlouhou ozdobu hlavy, hodně praktické.

U sencoru lze zase vyzdvihnout automaticky spouštěnou navigaci pomocí VSLAM laseru, gyroskopu, infračervených předních a spodních senzorů a čidel pro detekci překážek i schodů. Vysavač se v interiéru pohyboval s maximálně bezchybnou ohleduplností.

Sencor je také tišší než samsung (65 a 77 decibelů). Ale jak bylo uvedeno už výše, robotický vysavač používáme převážně v době nepřítomnosti. Kdo má domácí zvířátka, která hluk právě nemilují, může ovšem zvažovat i tento aspekt.

Tyčový vysavač sice vyžaduje vaši přítomnost, ale zase máte okamžitou kontrolu nad výsledkem. LED osvětlení hubice oceníte zejména v případě vysávání pod pohovkou či postelí.

Tyčový vysavač značky Sencor si s vysáváním také poradil, i když hlučnost 75 decibelů, které se kvůli nutnosti osobní přítomnosti nevyhnete, není až tak příjemná. Naopak praktická je hubice s LED osvětlením, takže můžete směřovat svůj úklid cíleně hned do míst, kde je nečistota.

A co to vytírání

Více než na vysávání jsme byli však zvědavi na vytírání. Hadříky z mikrovláken si připevňují pomoci suchých zipů, bohužel součástí balení byly u obou robotických vysavačů pouze dva, u tyčového jich má uživatel k dispozici hned pět.

Dávkování vody z nádržky o objemu 0,4 l je u samsungu řízené elektronicky, nastavit lze i rychlost průtoku vody (nízká, střední, maximální) a přizpůsobit ji typu podlahy či znečištění podlahy. Ani u maximálního množství vody však nebyla „vodní stopa“ příliš výrazná, takže se poškození podlahy bát nemusíte.

S pomoci dálkového ovladače, když jsme vysavač „přinutili“ vrátit se několikrát na místo silného znečištění, se podařilo odstranit třeba i zaschlé kapky po kávě nebo limonádě. Možná to hračičky baví, v praxi je však rychlejší vzít do ruky houbičku či hadřík… Žádný senzor na zaschlé kapky, který by přinutil mop vrátit se na místo znečištění, totiž ještě není.

Odstranění kečupu a podobných nečistot na podlaze po robotickém mopu opravdu nechtějte...

Také sencor má nádržku na vodu, ale pouze na 0,2 l. Automatické vlhčení by podle výrobce mělo zvládnout i zaschlé nečistoty, ale i zde bylo třeba si vypomoci dálkovým ovladačem a několikrát mopování v místě znečištění zopakovat.

Z tohoto pohledu byl nejrychlejší úklid s tyčovým vysavačem, stačilo místo několikrát projet a za pár sekund bylo čisto. Vyskytl se však jiný problém. Vysavač jsme ponechali stát s plnou nádržkou na vodu, a po několika minutách byla pod ním loužička. Vysvětlení? Spotřebič není vybavení čerpadlem a voda z nádržky tak samovolně vytéká… Ovšem cena 4 825 Kč je zase hodně příznivá.

Pro vytírání jsme vysavačům připravili na závěr i hodně velký úkol: jak se vypořádají s podlahou potřísněnou bílou moukou a dále trochou bílého jogurtu nebo kečupu.

Mouku jsme nejdříve vysáli. Na katrované, a tedy hrubší dřevěné podlaze, to byl docela náročný úkol, přesto jej přístroje zvládly, byť bylo někdy nutné daná místa projet opakovaně. Mnohem lépe to šlo vysavačům se strouhankou, tu zvládly na jediný pokus.

Kombinace jemných a tekutých nečistot je pro robotický vysavač s mopem nežádoucí, pro majitele je pak čištění hodně nepříjemné...

Kečup a jogurt jsme proto raději zkoušeli na hladké dlažbě. Opravdu to nedoporučujeme, a to ani ani v případě omáček či jiných kuchyňských ingrediencí.

Robotické vysavače sice zvládly odstranit nečistoty poměrně dobře, byť na opakované pokusy, ale zároveň je také částečně „přesunuly“ do spár, které pak bylo nutné vyčistit ručně.

Ještě nepříjemnější pohled nás čekal na vysavače zespodu: zbytky kečupu i jogurtu se spojily s částečkami mouky, prachu a dalšími nečistotami. Čistily se pak z kartáčů i celé spodní části hodně špatně. Podobně dopadl i tyčový vysavač.

Při vytírání robotickým vysavačem s mopem se část nečistot dostává do spár, které pak lze vyčistit pouze ručně.

Poslední zkouška byla samozřejmě extrémní, ale občas se s takovými nástrahami může robotický vysavač potkat, a nemusí jít jen o jídlo. Snad každý majitel kočky se setkal s nutností úklidu, který nikdo nevidí rád: i kočky zvrací, občas dojde i k horším příhodám.

Závěr? Robotické vysavače s mopováním jsou ideální pro každodenní úklid (podle hesla pořádek se nedělá, ale udržuje), pomáhají snížit prašnost v interiéru, protože vlhčené antistatické utěrky dokončí úklid po rotačních kartáčích. Neočekávejte však od nich stejný výsledek jako v případě, kdy se zapojíte do úklidu osobně a chopíte se klasického kbelíku a mopu.

Tyčový vysavač s mopem vytírá díky okamžité kontrole uživatele lépe, ale i on se musí vyhnout jakýmkoliv zbytkům potravin a podobně.